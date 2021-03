Nuevos pedidos: Personal de empresas fúnebres de Concepción del Uruguay quieren ser vacunados contra el Covid

La pandemia de Covid-19 tiene en vilo desde hace más de un año a toda la humanidad y dejó bien en claro que hay profesiones esenciales que deben estar reguardadas o protegidas.

Personal de Salud, docentes, fuerzas de seguridad y bomberos entre otros, son parte de estos grupos que deben contar con su respectiva vacuna y lentamente esto se va realizando.

Mientras esto sucede, existen otros oficios riesgosos, y que llevó al pedido de los trabajadores a solicitar estar incluidos en estos trabajadores esenciales y son los empleados de empresa fúnebres.

“Desde hace un año venimos trabajando con todos los riesgos que se puedan imaginar. Debemos buscar, trasladar y levar a cremar cuerpos de personas fallecidas por Covid y si esto no representa estar entre los grupos de riesgo o esenciales, no sabemos qué hacer. Hemos pedido que se nos incluya para el plan de vacunación, pero se nos contestó que todo depende del Ministerio se Salud de la Provincia. La verdad no entendemos, porque en Concepción del Uruguay no nos consideran para la vacuna, pero vacunaron a empleados de funerarias del departamento Colón”, señaló a 03442 Federico Chaves, uno de los trabajadores da la empresa Scolamieri.

Finalizando Chaves dijo que las empresas locales implementaron protocolos y se equiparon con elementos de seguridad, trabajando con mucha conciencia sobre la gravedad de la situación, muchas veces a prueba y error, pero “Gracias a Dios la fuimos levando bien, pero esto se está poniendo feo”, finalizó.