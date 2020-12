Senadores de Juntos por el Cambio hacen su balance a un año de haber asumido sus bancas

Los senadores de Juntos por el Cambio de Entre Ríos hicieron un balance a un año de haber asumido en sus bancas. Un 2020 que, por la pandemia, deja sinsabores, pero también mucho trabajo presencial y virtual en cada uno de los departamentos en el marco de la emergencia sanitaria.

Como negativo, Francisco Morchio (Gualeguay), Rubén Dal Molín (Federación), Omar Migueles (Tala) y Gastón Bagnat (Victoria), coincidieron en lamentar los efectos de pandemia la que se cobró la vida de muchos argentinos y la que también, por la paralización de la actividad deja a muchos entrerrianos en una complicada situación económica, con niveles altos de desocupación, pobreza e indigencia.

Como positivo dentro del panorama de la pandemia los legisladores destacaron que, pese a la virtualidad, no se paralizó el trabajo que hicieron en las comisiones y en el recinto. Este año, en total, el Bloque de Juntos por el Cambio presentó 91 proyectos legislativos. “Fue un año particular, atípico. La pandemia alteró todo y eso hizo que nos tuviéramos que adaptar a esta nueva realidad. Pese a que no tuvimos presencialidad en las sesiones, lo que impidió conocernos y fortalecer los vínculos entre quienes integramos la Cámara Alta, como bloque minoritario, pudimos hacer una oposición constructiva”, destacó Francisco Morchio, presidente del bloque de Juntos por el Cambio.

En su balance, el legislador por el departamento Gualeguay dijo que la “oposición constructiva” estuvo dada en apoyar y acompañar leyes que envió el Poder Ejecutivo, pero también en marcar, controlar y “oponernos a todos aquellas iniciativas que consideramos que no está bien, como fueron algunos artículos de la ley de presupuesto 2021, aprobamos en general, no así en particular o la ley de emergencia donde argumentamos nuestra muy claro nuestra oposición”, destacó.

“Nuestra responsabilidad, como opositores, es marcar y controlar al Ejecutivo, respetando la independencia de poderes y creo que, desde nuestro bloque, lo estamos haciendo bien. Como también es positivo el trabajo coordinado que estamos haciendo con los diputados de Juntos por el Cambio. Somos una oposición constructiva y somos responsables, porque entendemos que hay que darle gobernabilidad a quién fue elegido por los entrerrianos para que gobierne la provincia, pero al mismo tiempo somos responsables en cuanto al control que debemos ejercer, lo hicimos con ley de presupuesto, la ley de emergencia y cómo lo haremos con la ley de código fiscal”, enumeró Morchio.

A su turno, el senador por el departamento Federación, Rubén Dal Molín, al hacer su balance indicó que su actividad se dividió en gestión y legislación. Por el lado de la gestión, por la emergencia sanitaria, indicó que acompañó las acciones y trámites que realizaron “los municipios del departamento como también a las instituciones sanitarias y productivas”.

Detalló que presentó 13 proyectos para las juntas de gobierno de Federación, “que armamos con mí equipo técnico para el programa Argentina Trabaja, En ese marco, presenté un conjunto de normas sobre la situación de la pandemia, como proyectos para declarar la emergencia sanitaria”.

“En lo meramente legislativo, presenté proyectos para modificar varias leyes entre ellas: la ley 9.140 de Cafesg; la ley 8.491 por la que propuse la creación de una Comisión de Seguimiento sobre la coparticipación a los municipios; pedí la adhesión a la ley nacional 27.242, sobre energía renovables; presenté proyecto para la creación de la Comisión Bicameral de seguimiento de la deuda pública provincial; ante la situación de la caja de jubilaciones también hice una presentación al respecto y me dediqué a estudiar el presupuesto que presentó el Ejecutivo sobre las finanzas públicas”, detalló.

Omar Migueles, senador por el departamento Tala, consideró que pese a lo atípico de la situación que “nos toca vivir por la pandemia” puedo decir que puedo decir que estoy conforme con las actividades y trabajo que pude realizar en mi departamento”.

“Por supuesto que me hubiese gustado haber debatido presencialmente los proyectos y haber presentado más iniciativas, pero la pandemia modificó las necesidades y tuvimos y tenemos que trabajar sobre lo urgente de la emergencia”.

“Pude ayudar y trabajar en materia de salud, durante todo este año estuve visitando hospitales, centros de salud, asilos, centros de jubilados y otras entidades, como asi también en escuelas, comisarías y municipios, comunas y juntas de gobierno para trabajar junto a ellas en esta situación sanitaria y de emergencia”, destacó Migueles.

Omar Migueles, senador por el departamento Tala, consideró que pese a lo atípico de la situación que “nos toca vivir por la pandemia puedo decir que estoy conforme con las actividades y trabajo que pude realizar en mi departamento”.

“Por supuesto que me hubiese gustado haber debatido presencialmente los proyectos y haber presentado más iniciativas, pero la pandemia modificó las necesidades y tuvimos que trabajar sobre lo urgente de la emergencia”, reconoció.

“Pude ayudar y trabajar en materia de salud, durante todo este año estuve visitando hospitales, centros de salud, asilos, centros de jubilados y otras entidades, como así también en escuelas, comisarías y municipios, comunas y juntas de gobierno para trabajar junto a ellas en esta situación sanitaria y de emergencia”, destacó Migueles.

El senador por el departamento Victoria, Gastón Bagnat, si bien hizo mención a que debido a la pandemia la provincia no pudo llevar a cabo las reformas que se anunciaron en la apertura de las sesiones, “en lo personal, pude presentar los proyectos que me había propuesto”.

En ese sentido, destacó el proyecto de reforma del Código Electoral. “Lo presenté no bien se iniciaron las sesiones del período legislativo y lo que propongo son grandes cambios que, en mi opinión, son necesarios para mejorar la calidad institucional de la política, como también achicar los gasto y así dar el ejemplo para achicar los gastos públicos y hacer más eficiente al Estado en cuanto a la designación de recursos”.

Asimismo, dijo estar conforme con las gestiones que “pude realizar para mi departamento y muchas de ellas, están contempladas en el presupuesto”.