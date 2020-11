Malvinas: 200 años de la bandera Argentina

El 6 de noviembre de 1820 se izó en acto solemne la bandera celeste y blanca, reclamando formalmente los territorios como parte de la Argentina y se advirtió a los navíos foqueros y pesqueros que sus actividades eran ilegales y que dañaban los recursos naturales locales.

Fue el marino americano David Jewett (también conocido como Daniel) nacido en el «North Parish» de New London (hoy Montville) en la colonia británica de Connecticut (hoy uno de los Estados Unidos), el 17 de junio de 1772, el responsable de tal acto. Jewett estudió leyes y luego se unió a la marina de guerra de los Estados Unidos, donde capitaneó la nave Trumbull, actuando como corsario. Abandonó la marina de guerra en 1801, tras una reforma militar, pero regresó durante la guerra de 1812 contra Gran Bretaña, donde volvió a tener un rol de bucanero. Tiempo después el coronel Jewett ofreció sus servicios al flamante estado independiente de las Provincias Unidas del Río de la Plata (antecedente jurídico de la Argentina actual), que aceptó su oferta y autorizó sus actividades de corsario contra fuerzas españolas; fue designado coronel en la marina de guerra argentina, donde le dieron el comando de la fragata “Heroína” en 1820 y con Laureano de Anzoátegui al mando de las tropas embarcadas, inició un primer viaje marcado por la desgracia: sufrió un motín, y la tripulación fue seriamente afectada por escorbuto. Después de tomar ilegalmente la fragata portuguesa Carlota, Jewett embarcó en la última etapa del viaje, ahora en rol de «buque de estado», es decir navío regular y no corsario, la Heroína puso proa hacia Malvinas, donde cumplió su más famosa misión, arribó en octubre a Puerto Soledad, capital de las islas Malvinas. Allí encontró a unos cincuenta cazadores británicos y estadounidenses, con sus naves, cuya presencia no había sido autorizada por Buenos Aires, debido a esto leyó una declaración bilingüe, en español e inglés, esta última legalizada por el cónsul británico en Buenos Aires. ​Distribuyó entre los navíos ilegales una circular que decía:

“Fragata del Estado Heroína, en Puerto Soledad, Noviembre 2 de 1820.

Señor, tengo el honor de informarle que he llegado a este puerto comisionado por el Supremo Gobierno de las Provincias Unidas de Sud América para tomar posesión de las islas en nombre del país a que éstas pertenecen por la Ley Natural. Al desempeñar esta misión deseo proceder con la mayor corrección y cortesía para con todas naciones amigas; uno de los objetos de mi cometido es evitar la destrucción de las fuentes de recursos necesarios para los buques de paso, que, en recalada forzosa, arriban a las islas, y hacer de modo que puedan aprovisionarse con los mínimos gastos y molestias, dado que los propósitos de Usted no están en pugna y en competencia con estas instituciones y en la creencia de que una entrevista personal resultará de provecho para ambos, invito a usted a visitarme a bordo de mi barco, donde me será grato brindarle acomodo mientras le plazca; he de agradecerle —a sí mismo— que tenga a bien, en lo que esté a su alcance, hacer extensiva mi invitación a cualquier otro súbdito británico que se hallare en estas inmediaciones; tengo el honor de suscribirme señor, su más atento y seguro servidor. Jewett, Coronel de la Marina de las Provincias Unidas de Sudamérica y comandante de la Fragata Heroína.”

Por su parte Laureano de Anzoátegui luchó contra las Invasiones Inglesas al río de la Plata como cadete del cuerpo de artillería, también tuvo actuación en las campañas corsarias durante la guerra de Independencia Argentina y en la Guerra del Paraná contra las escuadras aliadas del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda y Francia. Debido a los conflictos surgidos abordo de la “Heroína” y la forma en que los reprimió tuvo sus diferencias con Jewett, quien lo suspendió y posteriormente lo autorizo a regresar a Buenos Aires, mientras el marino yanqui luego pasaría al servicio de la armada Brasilera, Anzoátegui pasó a retiro en 1822, reincorporándose en 1845 destacándose en la Batalla de la Vuelta de Obligado, donde también cumplió un rol más que importante se mujer, Josefa Ruiz Moreno.

La toma de posesión argentina de 1820 se conoció en el Reino Unido a través de los informes del célebre explorador británico James Weddell. La noticia también fue publicada en The Times el 3 de agosto de 1821. El Reino Unido no protestó la ocupación argentina en 1820, ni realizó reserva de soberanía al firmar el Tratado de amistad, comercio y navegación de 1825. El Tratado anglo argentino de 1825 fue negociado por el cónsul Británico en Buenos Aires ,Parish, el 2 de febrero de 1825 fue firmado el mismo, ratificado éste por el Congreso en sesión secreta el 19 del mismo mes, fue inmediatamente comunicado a Londres. A su vez, Gran Bretaña lo ratificó en mayo de 1825. Vale aclarar que los dos hechos que tenían estricta relación: el tratado firmado en Buenos Aires y el discurso de Jorge IV reconociendo la independencia de las Provincias Unidas se llevaron a cabo sin tener uno la confirmación del otro.

