“El presupuesto solo proyecta deuda pública, diseñando un mentiroso plan de obra pública”, cuestionó Dal Molín

“Tenemos muchos reparos, pero somos responsables”. Con esa frase, el senador por el departamento Federación, Rubén Dal Molín, hizo las objeciones –en nombre del bloque Juntos por el Cambio— al proyecto de Ley de Presupuesto 2021, presentado por el Poder Ejecutivo para el próximo ejercicio y que contaba con media sanción de la Cámara de Diputados.

Tras un minucioso detalle, el senador por Federación cuestionó los indicadores, las proyecciones y las previsiones que presentó el Poder Ejecutivo en la Ley de Leyes. Como primer punto dijo que “no hay equilibrio” y que “no cumple con los preceptos constitucionales que establecen el equilibrio entre el deber del Estado y el derecho de los ciudadanos”.

Con reparos al proyecto, que ya contaba con media sanción de Diputados, fue aprobado en general por el bloque de Juntos por el Cambio, pero no así en los artículos 4, 5, 6, 7, 12, 15, 16 y 17. En ese sentido, el presidente del Bloque Francisco Morchio (Gualeguay), tras el informe de su colega Dal Molín, “indicó que su ejecución será difícil”, pero reiteró que “somos una oposición responsable” y se “aprobará en general y no así en participar en algunos artículos”.

EL INFORME

Dal Molín, como miembro de la Comisión de Presupuesto, hizo las objeciones al Presupuesto 2021. Dijo “como posición al momento de emitir nuestro voto, señalamos que resume en estas seis palabras: ‘tenemos muchos reparos, pero somos responsables’. “Entendemos no debe pasarse por alto, todos los ingresos y gastos de la administración general de la provincia debiendo figurar todos los ingresos, ordinarios y extraordinarios de la administración. El presupuesto incluye entonces el sector público no financiero de Entre Ríos. No únicamente las rentas generales como refiere y compara buena parte del mensaje de elevación, sino también los recursos y gastos de rentas afectadas, tanto en administración central, como organismos descentralizados y el sistema previsional”.

En su exposición, el legislador Federaense, dijo que tal como lo establece la Carta Magna entrerriana “el equilibrio fiscal constituye un deber del Estado y un derecho colectivo de los entrerrianos” y “este presupuesto no cumple con ello”.

“Este presupuesto no es más que el claro reflejo de la situación económica-financiera de Entre Ríos. Señalar que la pandemia fue la consecuencia, es tener una mirada sesgada para deslindar responsabilidades. El actual contexto es el resultado de 17 años en la continuidad de una política, tanto en la orientación del gasto público, como el modelo de gestión, que insoslayablemente nos lleva a un camino sin salida”, cuestionó.

“El gobierno pretende naturalizar su resultado; su mensaje, además de buscar responsabilidades en otros, señala que es poco lo que puede realizarse para modificar el rumbo. En esta mirada tenemos diametrales posiciones. La ley de presupuesto, pero sobre todo, el rico contenido de sus anexos, representan un documento fundamental para la registración del desenvolvimiento de las cuentas públicas, su control, pero, sobre todo, a partir de la observación de su ‘ejecución’, e ‘indicadores prestablecidos’, ir corrigiendo desvíos. Debo, en este marco, señalar que la información brindada por el Ministerio de Economía de la Provincia de Entre Ríos fue oportuna, no quiero dejar pasar por alto esta cuestión”, dijo Dal Molín.

No obstante, el senador de JxC señaló que, en el plano del análisis del presupuesto, hay varios lineamientos que les preocupa, entre ellos, “las variables adoptadas para su diseño”, ya que “transitamos un escenario de recesión con alta inflación”.

“Existen discrepancias significativas en cuanto al tipo de cambio nominal e inflación. Como lineamientos generales el presupuesto señala un tipo de cambio de $ 81,40 para fin de este año y $102,4 para diciembre de 2021. El BCRA los ubica en casi 85 para fin de año (cabe aclarar que la cotización de hoy es de $85,75 BNA) y de 121 para el año que viene. Una distancia de casi el 18% más, muy importante a nuestro criterio”, acotó.

Para Dal Molín “estas discrepancias se reflejan en supuestos incompatibles con la realidad”. Con una inflación proyectada del 39% es insostenible un crecimiento real de gastos corrientes de solo 21,8% en un estimado con el cierre del corriente año”.

“Es irreal el crecimiento de sólo un 6% del gasto para el año que viene. Será mucho mayor y el déficit, será casi un 50% más de los 200 millones de dólares que señala el presupuesto”, señaló el senador.

Dal Molín indicó que “los recursos crecen en términos nominales mucho menos que los gastos en términos nominales”. “En los últimos 5 años, solo invertimos un 53% de lo proyectado. El gasto total fue mayor a lo que señala el presupuesto, pero en inversión pública, fue significativamente menor. El mensaje de elevación es reiterativo a años anteriores, es engañoso porque considera solo una parte de la realidad. No podemos engañarnos a nosotros mismos: los recursos – gastos – resultados deben ser tomados en el total de la administración pública, es decir, el sector público no financiero; no sólo las rentas generales. Es ponernos un parche en un ojo y mirar lo que nos conviene”.

En cuanto a los gastos, el senador dijo: “nos señalan que el esfuerzo del gobierno a lo largo de estos años se ve reflejado en este indicador, que a nuestro criterio es completamente transversal e ilusorio”, y aseguró que no existe ahorro alguno.

En cuanto a inversión, desde el Bloque de Juntos por el Cambio, se dijo que “el 2021 será un nuevo ejercicio con bajos porcentajes en obras públicas”. “Entre Ríos, en el contexto de las provincias argentinas, es la cuarta con menor inversión pública, y su nivel es menos de la mitad del promedio nacional. Con estos datos, nada hace prever, que el año que viene Entre Ríos alcanzará a cumplir con los montos proyectados”, señaló.

“La descapitalización refleja, en nuestro criterio, en el artículo donde aprobamos Obras Públicas sin ‘crédito presupuestario’. Son más de 250 obras que figuran en el anexo que año a año crece, donde existen más de 30 escuelas, centros de salud, caminos, forman parte de las necesidades de los entrerrianos, expresadas como anhelo en el presupuesto y donde el estado no puede cumplir”, acotó.

Respecto al sistema de seguridad social, Dal Molín, dijo que “la financiación del hueco previsional es un problema del Estado entrerriano, de todos los entrerrianos. No solo de los 60 mil jubilados actuales, ni los que en un futuro podrán acceder, sino de todos los ciudadanos. El déficit de la Caja de Jubilaciones tiene una incidencia enorme en el total del gasto, y, sin lugar a duda, su financiamiento requiere del recorte en otras opciones de inversión que hacen al desarrollo de los entrerrianos”.

En cuanto a la deuda pública, el senador por el departamento Federación dijo que “esta deuda significa más del 55% del total consolidado. Fue tomada, como una medida que modifica la acuciante situación de toma de deuda de corto plazo generada por desequilibrios de la provincia, casi los mismos que hoy tenemos, y que fueron acumulando hasta 2015. De esta deuda hemos pagado solo intereses”.

“Cuando revisamos las ejecuciones vemos que el pago de intereses de deuda son montos mayores a los destinados a obras públicas, y esto no es un dato menor”, señaló.

Para cerrar su informe, Dal Molín, dijo que el presupuesto “solo proyecta deuda pública, diseñando un mentiroso plan de obra pública

Más allá de ello tenemos una responsabilidad para con los entrerrianos. Fue un año atípico, que tal vez imposibilitaron delinear medidas de fondo o llamar al consenso para su esbozo y ejecución. Como oposición esa es nuestra esperanza; y que los anuncios de reformas política – judicial y sustentabilidad del sistema previsional, no sean solo menciones tribuneras”.

“Estamos en default del 55% de nuestra deuda pública, y en proceso de renegociación. Las ofertas que realiza el gobierno entrerriano no satisfacen a los acreedores, y se basan, en que la sostenibilidad de deuda pública es incierta”, dijo Dal Molín para cerrar que como “oposición, vamos a aprobar el presupuesto en general, no así en particular. No votaremos algunos artículos, tenemos muchos reparos, pero somos responsables”, acotó.

Tras un breve cuarto intermedio, Morchio tomó la palabra para reiterar y ratificar el informe de Dal Molín. “Como oposición es un deber controlar al Ejecutivo”.

El presidente del Bloque sumó al análisis de su colega que, para su departamento, Gualeguay tiene sólo el 0,2 por ciento del presupuesto para ejecución de obras. “Cada presupuesto es una oportunidad para ordenar las cuentas y este no es el caso”, se lamentó el senador por el departamento Gualeguay.

“Me hubiese gustado que los 17 senadores pensaran igual, que esta ley de leyes debía ser tratada en la Comisión de Presupuesto con el tiempo que se merece su estudio y análisis”, dijo.

Morchio recordó que, en el discurso de 2019, el Gobernador dijo que “los hombres tenemos ciclos, este ciclo le quedan 3 años, me gustaría que todo el arco político se acordará y coincidiera en lo que necesitan los entrerrianos, para que este ciclo quede en la historia de que se les solucionaron los problemas a los entrerrianos”.