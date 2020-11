Dictaron la prisión preventiva al único detenido por la balacera en el Barrio La Concepción

La Justicia de Concepción del Uruguay, dispuso la prisión preventiva de sujeto detenido a raíz de la balacera ocurrida al 15 del corriente en el Barrio La Concepción.

Fue en audiencia desarrollada este viernes por la mañana ante la jueza de Garantías Dra. Melisa María Ríos, siendo el imputado Pablo Burguello de 37 años, representado por el doctor José Pedro Peluffo, en causa que lleva adelante la fiscal María Occhi, por supuesto “Homicidio en grado de tentativa, tenencia de arma de fuego de uso civil».

La fiscal señaló que a esta altura de la IPP, existirían suficientes elementos para solicitar la medida para evitar riesgos procesales y explicó los cargos contra el encartado que son «haber efectuado cinco disparos desde la zona del cordón norte de calle Malvar y Pinto a escasos metros de calle Rivadavia con un arma de fuego de puño calibre .40 con dirección a un grupo de personas que se encontraba en calle Malvar y Pinto, entre las paralelas Rivadavia y 21 de Noviembre, con intención de dar muerte a Juan Manuel Gómez, pero impactando a Carlos Alberto Valle causándole lesión hepática transfixiante, lesión de páncreas, lesión de duodeno, vena cava inferior y vena esplénica, con compromiso de irrigación mesentérica con isquemia de colon transverso por lo que se le realiza Colostomia derecha por lo que debió ser hospitalizado e intervenido quirúrgicamente en reiteradas oportunidades en el nosocomio local donde aún se encuentra con alto riesgo de vida. A esto se le agrega el hecho de haberse hallado en su poder el día del allanamiento en el domicilio sito en calle República de Chile un arma de fuego tipo revolver calibre 32 largo y municiones.

Por todo esto la fiscal señaló que solicitaba 90 días de prisión preventiva para continuar con la investigación de los hechos, indicando que se cuenta videos de cámaras de seguridad donde se observan imágenes precisas e importantes para este hecho.

La Defensa se opuso

A su turno, el defensor Dr. Peluffo expresó que las cámaras la proporcionó el, es evidente que en el transcurso de su alegato la fiscal ha dudado al expresar que «hace un movimiento similar a cuando se intenta cargar un arma», solo puede verse que Burguello pasa en short tocándose la parte derecha de su cuerpo. Explica que su asistido no tiene antecedentes penales, trabaja en la empresa Pietroboni con funciones jerárquicas de responsabilidad. No entiende que de un día al otro pueda transformarse en criminal. Agrega que la familia Almirón Gómez goza de temor en el barrio. El hecho se originó por provocaciones de Juan Gómez, a quien supuestamente querrán matar, pero este se encuentra sano. También señaló que el arma secuestrada no coincide con los casquillos encontrados en el lugar y que debe mencionarse que el problema empieza en una zona oscura, sin cámaras. Peluffo aseguró que su cliente dormía cuando su vivienda comenzó a recibir pedradas y alegó que este hubiera podido tirar desde la oscuridad con el arma que se le secuestra y no lo hizo. Pelufo finalizó asegurando que la Fiscalía está parada sobre especulaciones, no es verdad el temor de los testigos y que no está probado que Burguello haya disparado, por lo que consideró que su cliente podía estar con una medida de prisión domiciliaria.

Escuchada las partes, la jueza interviniente hizo lugar al pedido fiscal y dispuso la prisión preventiva del imputado Burguello, por 90 días, siendo alojado en la Comisaría los primeros 30 días y trasladado a una unidad carcelaria.