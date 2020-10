Enérgico rechazo de Agmer al retorno a clases

“El retorno a las clases presenciales en el departamento Uruguay es incoherente y contribuye a poner en riesgo el sistema sanitario de las localidades”.

Luego de haber realizado reuniones con trabajadores de todas las instituciones designadas unilateralmente por el CGE para que regresen a la presencialidad en una primer etapa y habiendo analizado las condiciones edilicias y sanitarias, surge desde los trabajadores un posicionamiento ampliamente mayoritario de rechazo al regreso a las clases presenciales en estas condiciones.

Desde AGMER SECCIONAL URUGUAY, reiteramos el planteo realizado días atrás al COES local, demandamos coherencia: cuando por un lado a principios de semana restringió la permanencia de personas en espacios públicos abiertos de nuestra ciudad por otro lado avala al CGE para reiniciar las actividades presenciales en 8 escuelas, de las cuales 6 se encuentran en el ejido urbano.

Sencillamente: está decisión del CGE depende de lo que diga el COES local.

Por ello decimos:

Sabemos que hay aumento de casos, que estamos en una curva ascendente de la epidemia, así lo gráfica la propia estadística oficial.

Qué el mismo Director del Hospital expresó preocupación por nuestro sistema sanitario

Qué estamos al borde de la circulación comunitaria de COVID-19.

Por ello demandamos al COES local que sea responsable y coherente.

Si la situación sanitaria está en riesgo, si se restringe la permanencia en espacios públicos abiertos de ninguna manera pueden aceptar, quienes se ocupan de la salud de la comunidad en pandemia, que se habilite el regreso a la presencialidad en las escuelas uruguayenses.

Instamos a que convoquen a las autoridades de educación y a los representantes de los trabajadores de la educación para analizar de manera urgente la situación tal cual lo han realizado en otras localidades de la provincia y a expresar por escrito la conformidad del mismo, responsabilizándose de esta manera de la implementación del protocolo en educación en nuestra localidad.

Asi mismo señalamos nuevamente el error ante las

emisiones de Resoluciones del Ministerio de salud 3744/2020 y la resolución 2722/2020 del CGE que aprueba el Protocolo Provincial de retorno a clases presenciales en las escuelas de nuestra provincia.

✅Expresamos con preocupación la situación en particular del Departamento Uruguay;

✅Repudiamos lo inconsulto de la medida poniendo en riesgo la salud de los trabajadores, estudiantes y familias.

✅Señalamos a su vez que no hay sustentos pedagógicos en la decisión tomada, que no responde a los criterios epidemiológicos establecidos, ni están dadas las garantías necesarias, por el contrario enfrenta a los diferentes actores institucionales, según el rol y la función que desempeña cada uno.

Luego de una análisis del documento decimos que en el mismo hay omisiones importantes en relación a lo establecido en paritarias nacionales, lo que no es menor, dado que no se respeta el marco normativo.

Desde AGMER se realizaron los análisis correspondientes, aportes, trabajo de todos estos meses, donde se señala claramente los ejes por los que debía pasar el retorno organizado y seguro de todos. Pero esto no fue tenido en cuenta por el CGE por el contrario se anuncia mediáticamente el retorno, los departamentos y las escuelas, sin haber dado a conocer y abordar el trabajo sobre la aplicación del protocolo, sin las garantías necesarias.

El gobierno provincial continúa desmereciendo la labor llevada adelante por toda la docencia entrerriana en estos tiempos de crisis, no otorga las partidas de limpieza, libreria, insumos informáticos, conectividad, pago de servicios esenciales, acondicionamiento de edificios, creación de cargos de ordenanzas necesarios para el momento actual y no convoca al diálogo salarial.

Reiteramos: INSTAMOS AL COES DE LA LOCALIDAD de Concepción del Uruguay a una convocatoria urgente de las autoridades educativas y representante de los trabajadores de la educación para analizar la real situación epidemiológica y sanitaria