Se oficializó en Parque Sur la salida de René Ríchard

Tal como lo adelantara 03442 como primicia, René Richard y el club Parque Sur oficializaron este martes por la noche el cierre de una etapa que para el entrenador empezó antes que la institución tomara su nombre actual y que duró hasta hace un rato. En diferentes funciones, Richard y Parque Sur crecieron y caminaron juntos. Entonces la despedida fue emotiva, cargada de lágrimas y abrazos, y todos hablaron de un hasta luego.

La conferencia de prensa para oficializar la salida del DT, y que tuvo alcance nacional, fue presenciada por una importante cantidad de periodistas y medios de prensa, como así también El Faro 3260 se nutrió de hinchas, socios, dirigentes, allegados, jugadores y ex jugadores sureños. Todos fueron a buscar el último saludo al histórico técnico del club.

En la mesa estuvieron Jorge Pepillo Ibáñez, presidente del club; Ramiro Delcanto, como responsable de la Subcomisión de Básquet Profesional del club y el propio René Richard, en la conferencia de prensa que más le costó en su vida. Emocionado y quebrado en varios momentos, repasó su larga estadía en el club. «Es una vida dentro del club, pero estoy muy tranquilo porque le di todo al club que también me dio todo. Voy a estar eternamente agradecido», pronunció el DT, esforzándose para poder hablar por la emoción lógica del tipo que se va tras una vida en un lugar.

«El mérito de un gran entrenador poca gente lo ve. Es formar un grupo. Ahí radica lo más importante», agregó René Richard.

«Soy quien soy por la gente que estuvo siempre a mi lado, por este club y por la gente», sostuvo el ex DT, que también señaló antes de contestar las preguntas de los periodistas: «Para mí es la posibilidad de tener otra experiencia. Por respeto a toda esta gente hasta la semana que viene no voy a hablar con nadie, pero soy entrenador de básquet y es lo que sé hacer. Me gustaría seguir dirigiendo y no tengo problema de hacerlo en la categoría que sea», sentenció.

Pepillo Ibáñez fue el primero en hablar. El presidente dijo: «Di diez mil vueltas para levantar el teléfono y llamarte. En las últimas horas me llamaron de todo el país. Agradecerte y que sepas que sos nuestro, que deseo que seas un embajador del club dónde te toque ir y del Puerto Viejo. Y por último, que sepas que esto no es una despedida, solo el cierre de una larga etapa», manifestó el presidente sureño, también con una vida entera en el club.

Ramiro Delcanto dividió su agradecimiento en dos partes. Como hincha «gracias por un montón de momentos, por ponernos en lo más alto con los recursos que el club podía darte. Eternamente te estaré agradecido». Y como dirigente: «En este lugar no fue tan lindo. Pero como en una relación los dos hemos dado una muestra de madurez y a veces hay que tomar un poco de distancia. Nos genera a los dos un enorme desafío, de ver cómo nos va a ambos luego de esta separación. Deseo que los caminos vuelvan a encontrarnos en algún momento. Sólo gracias por todo lo que nos diste».

Es oficial, pasó. Luego de décadas, René Richard ya no es el entrenador sureño. Cuando despierte al barrio le llevará varios días empezar a asimilarlo y prepararse para su próximo desafío. Por primera vez René y el club tendrán objetivos diferentes. Lo que nadie podrá separar es el amor por los colores.

Marcelo Sgalia, encargado de prensa del club.