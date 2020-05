Se cumplen 143 años de la Sociedad de Beneficencia

La Sociedad de Beneficencia sigue tan vigente como hace 143 años cuando nacía para mitigar los efectos de la epidemia de fiebre amarilla y las secuelas de las guerras jordanistas. El siglo XXI la encuentra trabajando por lo que representará un desafío para nuestra sociedad, el bienestar de los Adultos Mayores: construyendo un Club de Día para Adultos Mayores y desarrollando Talleres, que a través de las nuevas tecnologías les permiten sentir a los Adultos Mayores, que en estos tiempos de pandemia, estar aislados, no significa estar solos.

Sociedad de Beneficencia Hoy:

Talleres para Adultos Mayores

Con motivo de la Pandemia por el COVID-19 es de público conocimiento que fueron suspendidas todas las actividades destinadas a los Adultos Mayores quienes fueron confinados al aislamiento.

Sin embargo, los Talleres para Adultos Mayores de la Sociedad de Beneficencia continúan sus actividades con una nueva modalidad: mediante la utilización de las redes sociales.

Las coordinadoras comparten su experiencia.

Iris Martínez y María Agustina Leites coordinadoras del taller de Estimulación Cognitiva expresan sus apreciaciones del trabajo que realizan dentro del contexto de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

“Las circunstancias nos han llevado a tener que implementar el trabajo de diferentes maneras a las tradicionales. Nos hemos adaptado al trabajo mediante las redes sociales, hecho más que importante ya que, hace un tiempo atrás era difícil imaginar a personas mayores utilizando tan abiertamente y con facilidad los medios tecnológicos. Ha sido un camino de aprendizaje, donde tanto los asistentes al taller como las Coordinadoras hemos ido incorporando nueva información y adaptándonos a la nueva forma de trabajo. No sólo hemos realizado estimulación, sino también les hemos enseñado a muchas de ellas el uso de la tecnología, hemos sido partícipes en su vida cotidiana de este aislamiento, hemos intentado acompañar y apoyar todo lo posible desde nuestro lugar y a la distancia. La experiencia ha sido más que positiva y los resultados obtenidos muy buenos”.

Del Taller virtual de Estimulación Cognitiva de la Sociedad de Beneficencia, no solo participan las alumnas que se habían inscripto para el taller presencial, sino señoras que viven en otras ciudades y que gracias a la tecnología –en este caso el celular- pueden estar presentes.

Milly Rey, profesora de danzas Clásicas y Españolas, nos cuenta: “cuando recibí hace 3 años la propuesta de la Sociedad de Beneficencia de dar clases de movimiento a personas de edad adulta me entusiasmó la idea.

Al Taller lo llamé DANZA TU DANZA, para que cada quien pudiera expresarse con total libertad y sentimiento. Es un juego físico y cognitivo, al tener cada pieza musical su coreografía, la que después memorizan y repetimos, danzando, jugando, divirtiéndonos.

En estas épocas de Covid -19 con “las chicas” (Adultas Mayores) nos seguimos comunicando pero de manera virtual, con videos de whatsapp; dirigiendo clases sencillas en las que no corran riesgo de lesión. Y sobre el final, relajaciones que den ánimo y ganas de vivir felices. Cuento con el maravilloso plus, que mi hija Alfonsina les regala de vez en cuando alguna clase de samba brasilera. Es cuestión de pasar este momento de cuarentena, juntas pero a la distancia y llenas de amor. Agradezco a “LA BENEFICENCIA” esta posibilidad y el espacio. GRACIAS!!!!!! ¡Y VAMOS POR MÁS! Nada nos detiene, y menos aún a ese grupo de valientes mujeres que en una lucha incansable de 143 años, piensan en los Adultos Mayores”.

Los miércoles a las 18 horas es el horario del Taller de Teatro y su coordinadora, la Fonoaudióloga Gisela Ferrari se expresa al respecto:

«El teatro es comunión y acción, juego y movimiento.

Para los chic@s del Taller de Teatro para Adultos, la cuarentena no demostró la distancia sino la unión.

Nosotros jugamos y nos divertimos en casa, y así nos cuidamos entre todos.»

Mediante whatssap en los primeros encuentros y Skype posteriormente, los integrantes del grupo participan de diferentes propuestas que estimulan la creatividad, el juego y el movimiento corporal, pero por sobre todo: se divierten!!

Para qué hacer Yoga? La instructora María Cristina Brewer nos responde: “Para aprender a valorar la buena respiración que lleva a una mente oxigenada y calma.

Aprender a flexibilizar el cuerpo, respetando sus límites, a fortalecer huesos y el sistema inmune; mejorar la postura y así tener más confianza en sí mismo.

Con las distintas prácticas nos lleva a conectarnos con nuestro Dios.

Agradezco a esta institución –la Sociedad de Beneficencia- que me permite a ser una tallerista más. Agradezco a mis Alumnas Mayores, que me enseñan a ser maestra y alumna; por el afecto que me brindaron desde el comienzo y desde ese principio son mis amigas.

Estamos alejadas físicamente, pero mantenemos el contacto con los videos-prácticas que les voy mandando, consejos…preguntas de ambas partes. Y para matizar, compartimos humor.

Ya nos encontraremos y nos abrazaremos y nos miraremos a los ojos! Disfrutaremos mucho más las clases y ese contacto físico q ahora no nos está permitido!….al final este pensamiento…q resume y responde a la pregunta inicial: «Busca Paz en tu mente y encontrarás Salud para tu cuerpo».