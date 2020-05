En medio de la bajante zarpó el Illovo River con casi 18 mil toneladas de madera

Con apenas 30 centímetros de agua en el río Uruguay, en el mediodía de este sábado zarpó a carga plena el ultramarino Illovo River que se encontraba cargando troncos de madera de pino en el puerto de Concepción del Uruguay.

El buque desarrolló su labor de forma totalmente normal a lo largo de tres días durante las 24 horas a un ritmo que le permitió embarcar el tonelaje estimado por la empresa exportadora Urcel Argentina.

Según los datos aportados por los exportadores, se cargaron casi 18 mil toneladas en el puerto de Concepción del Uruguay, y ahora el buque se dirige al puerto de Ibicuy para cargar un tonelaje similar y partir rumbo a su destino en China.

Seguridad e Higiene

Al igual que todos los últimos buques que ingresan al sistema portuario entrerriano, este ultramarino de bandera de Hong Kong también fue sometido a los más estrictos controles por parte del personal de Sanidad de Frontera y Prefectura Naval Argentina, con una tripulación que ha cumplido el período de cuarentena obligatoria de forma completa y sobrada en días, gran parte de ella en alta mar.

Por su parte, todos los puertos públicos de la provincia se encuentran sometidos al cumplimiento de protocolos de seguridad y prevención del Covid-19, por lo que no se permite bajar a la tripulación del buque, y todos los operarios que deben subir usan carriles diferentes para no cruzarse con la tripulación. Así también no se permite la interacción entre camioneros, todos los operarios reciben capacitaciones previas y deben higienizarse manos y calzado al entrar y salir del puerto. De igual manera se desinfectan los camiones al ingresar a la zona de muelles y todos aquellos que trabajan en el predio portuario usan barbijos y todos los elementos de seguridad e higiene.