Policiales del departamento Colón

En horas de la tarde, durante recorridas preventivas, personal policial de Comisaría San José tomó conocimiento sobre una bicicleta que se encontraba abandonada en la intersección de calles Estrada y Junín.
Al verificar el rodado, se constató que era marca Firebird, de colores negro y gris, y que no presentaba impedimentos judiciales.
En el lugar, una vecina manifestó que había visualizado la bicicleta frente a su domicilio al regresar de trabajar, por lo que se dio intervención a la Unidad Fiscal de Colón, desde donde se dispuso el secuestro del rodado e instrucción de actuaciones para establecer su legítima Propiedad y Procedencia.
En horas del mediodía de este sábado, personal policial de la Sección Comando Radioeléctrico fue comisionado a una vivienda ubicada en Calle Araujo Peñón al 50, ante la presencia de un hombre que estaría incumpliendo medidas cautelares vigentes.
Al arribar al lugar, los funcionarios constataron que una ventana del baño se encontraba dañada, localizando en el interior del inmueble a un masculino de 41 años, quien registraba una restricción judicial vigente que le impedía acercarse a la propiedad, perteneciente a su madre.
Informada la Unidad Fiscal de turno, dispuso la detención del masculino y su traslado a sede policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.