Policiales del departamento Colón

En horas de la tarde, durante recorridas preventivas, personal policial de Comisaría San José tomó conocimiento sobre una bicicleta que se encontraba abandonada en la intersección de calles Estrada y Junín.

Al verificar el rodado, se constató que era marca Firebird, de colores negro y gris, y que no presentaba impedimentos judiciales.

En el lugar, una vecina manifestó que había visualizado la bicicleta frente a su domicilio al regresar de trabajar, por lo que se dio intervención a la Unidad Fiscal de Colón, desde donde se dispuso el secuestro del rodado e instrucción de actuaciones para establecer su legítima Propiedad y Procedencia.