Reivindicación en las calles: conmemoraron el Día Internacional del Orgullo con una marcha en Concepción del Uruguay

La actividad se desarrolló este domingo 28 de junio con la participación de agrupaciones sociales, gremiales y vecinos independientes. La movilización apuntó a visibilizar los derechos conquistados por la comunidad LGBTIQ+ y a reclamar por espacios libres de discriminación en el ámbito local y laboral.

En coincidencia con las manifestaciones que se replican a nivel global, Concepción del Uruguay fue escenario de una jornada de visibilización y militancia en el marco del Día Internacional del Orgullo. La convocatoria reunió a un amplio abanico de organizaciones sociales, agrupaciones sindicales y ciudadanos independientes en un espacio público de la ciudad para ratificar la agenda de derechos, igualdad y diversidad de la comunidad LGBTIQ+.

El encuentro funcionó como un canal de expresión colectiva para defender las conquistas legislativas y sociales alcanzadas, al tiempo que se expusieron las demandas actuales en materia de inclusión efectiva y respeto a la identidad.

Acompañamiento institucional y sindical

La movilización contó con la presencia activa de delegados y activistas de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Uruguay, quienes se plegaron a la marcha con banderas con los colores del arcoíris y consignas orientadas a la erradicación de la violencia institucional y el cumplimiento de normativas de vanguardia, como el cupo laboral trans en las dependencias del Estado.

Durante los discursos centrales, los referentes de los distintos colectivos leyeron un documento donde se remarcó la necesidad imperiosa de sostener y profundizar las políticas públicas que aseguren la igualdad de oportunidades laborales, el acceso integral a la salud y la educación sin sesgos de discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género.

Stonewall: la vigencia de una fecha histórica

Los organizadores recordaron que la conmemoración de cada 28 de junio rinde homenaje a los históricos disturbios de Stonewall de 1969 en Nueva York, una revuelta civil contra la persecución policial que marcó el nacimiento de los movimientos modernos de liberación y visibilización de las minorías sexuales.

En el contexto regional, se enfatizó que la fecha no solo representa un momento de celebración de las identidades libres, sino un recordatorio de los desafíos pendientes en los barrios entrerrianos, instando a la comunidad uruguayense a comprometerse de manera cotidiana en la construcción de una convivencia social exenta de discursos de odio y conductas discriminatorias.