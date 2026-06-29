lunes, junio 29, 2026
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El «Hospitalito» celebra hoy 149 años de historia al servicio de las personas mayores

La Residencia Municipal «Nuestra Señora del Huerto», conocida afectuosamente por los uruguayenses como «El Hospitalito», celebrará hoy lunes 29 de junio su 149° aniversario, con una jornada especial que reunirá a residentes, familiares, trabajadores y vecinos para conmemorar casi un siglo y medio de historia, compromiso y acompañamiento a las personas mayores de Concepción del Uruguay.

Las actividades comenzarán hoy a las 14 horas en la sede de la institución e incluirán la presentación de la Banda Militar del Batallón de Ingenieros Blindado II, espectáculos de danzas folclóricas y un tradicional chocolate caliente, en un encuentro pensado para compartir y celebrar el camino recorrido por una de las instituciones más emblemáticas de la ciudad.

La Residencia Municipal constituye un espacio de contención, cuidado y acompañamiento permanente para las personas mayores, promoviendo una atención integral que contempla no solo las necesidades de salud, sino también el bienestar emocional, la recreación y el fortalecimiento de los vínculos sociales.

En este sentido, el cuidado de las personas mayores representa uno de los pilares fundamentales de una comunidad solidaria e inclusiva. Generar espacios de atención, respeto y participación significa reconocer el valor de quienes han contribuido al desarrollo de la ciudad, garantizando que transiten esta etapa de la vida con dignidad, acompañamiento y una mejor calidad de vida.

La invitación es abierta a toda la comunidad para compartir este nuevo aniversario de la Residencia Municipal «Nuestra Señora del Huerto», recordando su rica historia y renovando el compromiso colectivo con el cuidado y el reconocimiento de las personas mayores.

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