«Desde dos pagos» Música popular argentina para piano solo llega a La Fragua

Este viernes 10 de julio a las 21 hs, La Fragua será escenario de una propuesta musical única: «Desde dos pagos», un concierto de piano solo en el que Martín Zermathen y Aline Soto recorrerán el universo de la música popular argentina.

La velada propone un encuentro entre dos pianistas que, desde sus propios recorridos y territorios, dialogan con las raíces musicales de nuestro país. El repertorio invita a transitar diferentes paisajes sonoros, donde conviven la tradición, la creación y la identidad cultural argentina.

Con un formato íntimo y cercano, «Desde dos pagos» es una invitación a disfrutar del piano como vehículo de expresión de la música popular, en una noche pensada para escuchar, emocionarse y compartir.

Sobre Martín Zermathen

Pianista de nuestra ciudad cuya trayectoria une la formación académica con la experiencia en los escenarios de la música popular. Intérprete, docente y arreglador, desarrolla una intensa actividad artística en la región, explorando el repertorio argentino con una interpretación personal y un profundo respeto por sus raíces.

Sobre Ailén Zoto

Es una pianista, intérprete y docente entrerriana radicada en Paraná, especializada en música de raíz folklórica argentina para piano solo. Es reconocida por su estudio e investigación de la obra del compositor santafesino Remo Pignoni.

Las entradas anticipadas ya están disponibles en la oficina de la Fragua, H.de Elía 1489 Villa Elisa. Consultas y reservas x WSP al 3447 559755 o IG o Fb @lafraguavillaelisa

Días y horarios:

Por la mañana: lunes a viernes de 9 a 13 hs.

Por la tarde: lunes miércoles o jueves de 17 a 20 hs