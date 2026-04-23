Información de Caseros

3ª SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Este jueves 23 de abril a las 21:00 horas en la Sala de Reuniones “Alfredo R. Soria” se llevará adelante la 3ª Sesión Ordinaria del Decimoquinto Período Legislativo del Honorable Concejo Deliberante (HCD) con el siguiente Orden del Día:

– Izamiento de la Bandera Nacional.

– Lectura y aprobación del acta N° 156, de la segunda sesión ordinaria del décimo quinto período legislativo, de fecha 26 de marzo de 2026.

– Reingreso Expediente N° 004137. Proyecto de Ordenanza. Subdivisión parcelaria y loteos, presentado por el D.E.M.

– Expediente N° 004164. Solicitud de continuidad de subsidio económico no reintegrable para solventar gastos de pago de sueldo de una Promotora de Derechos, presentado por el Hogar Nicolás Mugherli.

– Expediente N° 004168. Proyecto de Ordenanza Donación de Lote a favor de la Municipalidad de Caseros, presentado por el D.E.M.

– Expediente N° 004169. Proyecto de Ordenanza Declaración Prescripción Administrativa de Dominio a favor de la Municipalidad de Caseros, presentado por el D.E.M.

– Expediente N° 004162. Solicitud para realizar el Taller “Apoyo Escolar”, presentado por Srta. Rocío Jesús.

– Arrío de la Bandera Nacional.

La Sesión será transmitida por las redes sociales de la Municipalidad de Caseros.

El vecinalismo se consolida en Entre Ríos y proyecta su crecimiento hacia 2027

En un importante encuentro para el mapa político provincial, intendentes, concejales y referentes de toda la provincia se reunieron en Villa del Rosario con un objetivo claro: fortalecer la estructura del vecinalismo entrerriano de cara a los próximos desafíos electorales.

La jornada marcó un hito en la expansión del movimiento, destacándose especialmente la incorporación de nuevos referentes de Concordia y Concepción del Uruguay. Este crecimiento ratifica la capacidad del vecinalismo para instalarse como una alternativa real y competitiva en los principales centros urbanos de la provincia.

Bajo las premisas de escucha activa, transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos, el espacio reafirmó su compromiso de transformar las comunidades locales con una visión provincial. «Estamos construyendo el futuro que Entre Ríos merece, sumando voluntades en cada rincón para proyectar este modelo de gestión a todo el territorio», señalaron desde la organización.

El encuentro no solo sirvió para exhibir la unidad del sector, sino también para delinear una agenda de trabajo conjunta que permita dar respuestas directas a las demandas de los vecinos, diferenciándose por su cercanía y gestión orientada a resultados.

Con la mirada puesta en 2027, el vecinalismo entrerriano demuestra que no se detiene y continúa sumando actores claves para transformar la realidad de la provincia.

INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA LOS TALLERES DE FORMACIÓN PROFESIONAL 2026

Se encuentran abiertas las inscripciones para los Talleres de Formación Profesional 2026 que organiza la Coordinación de Jóvenes y Adultos del departamento Uruguay.

Las propuestas en nuestra localidad serán Taller de Albañil en construcciones tradicionales, Taller de Carpintería y Taller de Gestión de Pymes.

Los talleres están destinados a jóvenes y adultos, son gratuitos y se desarrollarán en los siguientes días y horarios:

– Albañil en construcciones tradicionales: Lunes y Miércoles 17:00 horas – Aula Satelital (Calle 10 N°945) – Capacitador: Jorge Ortman.

– Carpintería: Lunes y Miércoles 17:00 horas – Aula Satelital (Calle 10 N°945) – Capacitador: Jorge Muller.

– Gestión de Pymes: Viernes 17:00 horas – Ex sala del Honorable Concejo Deliberante (Calle 4 entre 27 y 29) – Capacitador: Dylan Beck.

Los interesados pueden inscribirse en Mesa de Entrada de la Municipalidad de Caseros o al teléfono 3442 660095.