Trágico choque frontal en ruta Provincial 20

En horas de la tarde de este jueves, alrededor de las 14:30, se produjo un trágico siniestro vial ocurrido en el kilómetro 47 de la ruta Provincial N°20, a la altura del Puente Sánchez, donde chocaron de manera frontal entre una pick up Toyota Hilux que era conducida por un joven vecino de 31 años de Concepción del Uruguay y un utilitario Renault Kangoo, guiado por un hombre de 65, domiciliado en Parana. De inmediato se hicieron presentes móviles policiales, Bomberos Voluntarios y personal de Salud del 107.

Fuentes policiales indicaron que el joven uruguayense logró salir por sus propios medios y resultó ileso, pero el conductor del utilitario, quedó atrapado dentro del habitáculo, siendo rescatado por Bomberos Voluntarios con la asistencia del personal médico, debido a la gravedad de las heridas sufridas, tras lo cual fue trasladado de urgencia al Hospital Centenario de Gualeguaychú.

Producto del impacto, ambos vehículos quedaron sobre la calzada, provocando la interrupción total del tránsito durante varios minutos y con el correr de los minutos se habilitó un carril, permitiendo el paso de los vehículos en espera.

Al lugar arribó personal de Policía Científica, que realozó las pericias accidentológicas y relevamientos fotográficos pertinentes para determinar la mecánica del siniestro, una vez culminadas las tareas, los rodados fueron retirados y trasladados a la dependencia policial, liberando completamente la circulación.

Minutos más tarde, el médico policial informó que, al ingresar al nosocomio, el conductor de 65 años sufrió un paro cardíaco irreversible, que lamentablemente produjo su fallecimiento.