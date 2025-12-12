Resbaló en el verdín y cayó en el desagüe del ex FAPU (VER VIDEO)

Una mujer y su hija intentaban cruzar el baden de calle J.C. González donde está el desagüe que viene del ex FAPU y la joven perdió pie al resbalar en la calzada, lo que produjo su caía en el zanjón, donde milagrosamente no golpeó su cabeza con el hormigón. El hecho ocurrió en la mañana del pasado martes.

Ante la situación, la mujer se tiró tras ella para socorrerla, sumándose varios vecinos que vieron lo que pasaba, incluyendo un joven operario de Video Digital que pasaba.

Afortunadamente lograron retirar a las mujeres del lugar sin que sufrieran graves consecuencias, pero la indignación se pudo advertir, ya que esto sucedió en primer lugar por la acumulación de verdín y grasitud en el pavimento, producto del agua cloacal que (según los vecinos) circula hace más de un año por un caño roto del otro lado de la avenida J. J. Bruno.

“Quienes pasan caminando se resbalan y en esta caso pudo ser trágico. ¿Hasta cuándo vamos a soportar esto. Ninguna autoridad pasa por la zona. No ven lo que sucede?”, dijo una mujer muy molesta por lo que está pasando.

Indudablemente esta suciedad y la falta de barandas para que la gente pueda sostenerse, son situaciones que deben tener una solución de los responsables en las respectivas Áreas.