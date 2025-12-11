Información de Villa Elisa

Se realizan trabajos de mecánica y metalúrgica en el corralón municipal: Personal municipal dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos se encuentra realizando en estos días diversos trabajos de mecánica y metalúrgica en el corralón municipal.

Respecto a la parte metalúrgica, se está construyendo un acoplado, que va a contar con techo y cajones. Esto permitirá almacenar las distintas herramientas que se utilizan para la construcción.

Además, se está confeccionando la cartelería para el bulevar Schroeder y parrillas para el Balneario El Rocha.

Para el nuevo cuerpo de baños del Polideportivo municipal, se trabaja en la construcción de rejas internas y externas y en las ménsulas para los lavatorios de los baños accesibles.

Por último, y respecto a la parte mecánica, se aprovechó las condiciones climáticas de los días martes y miércoles para hacer mantenimiento de las máquinas y el service a los vehículos.

Se firmó un nuevo convenio de entrenamiento para el trabajo para personas con discapacidad: En los últimos días, desde la Oficina de Desarrollo Económico y Empleo se concretó la firma de un nuevo proyecto de entrenamiento para el trabajo en el marco del programa nacional PROMOVER, que tiene como finalidad realizar un proceso de inclusión socio-laboral de las personas con discapacidad.

A partir de este proyecto, una persona realizará una práctica laboral como ayudante de empacador en Panadería Francesca de nuestra ciudad, durante 6 meses.

Esta experiencia se suma a la que, meses atrás, realizó otro participante en el Vivero George.

Se recuerda que el Programa PROMOVER Igualdad de oportunidades, dependiente del Ministerio de Capital Humano de la Nación, tiene como fin acompañar los procesos de inclusión socio-laboral de los jóvenes y adultos con discapacidad.

Desde la Municipalidad de Villa Elisa se agradece la predisposición de los comercios participantes y se invita a las empresas, prestadores de servicios y comercios a sumarse a este programa que busca fortalecer la inserción de todas las personas, especialmente de aquellas que presentan alguna discapacidad valorando sus competencias.

El próximo sábado 20, vuelve “Hacelo Circular”: El Área de Ambiente de la Municipalidad de Villa Elisa invita a la comunidad a sumarse nuevamente a la propuesta de “Economía Circular en tu Barrio”, el próximo sábado 20 de diciembre.

Esta iniciativa busca generar la circulación de artículos varios (muebles, juguetes, electrodomésticos, entre otros) entre los vecinos. Los objetos deben estar en buen estado y en desuso.

Para participar, cada vecino deberá sacar los artículos frente a su domicilio, colocarlos en el sector lindante al canasto de residuos e identificarlos con una hoja de papel con un círculo y una flecha. Al final del día, si nadie se los lleva, deberán ser ingresados al domicilio.

Se recuerda que la economía circular tiene como objetivo disminuir los residuos y la contaminación, manteniendo los productos y materiales en uso el mayor tiempo posible y así permitir la regeneración de los sistemas naturales.