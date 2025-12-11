El CUCU se prepara para el próximo sábado

SEVEN INTERNO – EDICIÓN 2025 – COPA DIEGO “TIGRE” YOUNG
El sábado en el club, a partir de las 16.00 horas, se desarrollará el tradicional Seven Interno Copa Diego «Tigre» Young, edición 2025. Se invita a todos los jugadores de las distintas categorías, ex jugadores, socios, colaboradores, padres, amigos, etc. a participar del mismo. En esta ocasión, contaremos con la presencia de familiares del querido Diego, quienes quisieron compartir con nosotros este evento y donaron la copa para el campeón. También plantaremos un árbol, en la memoria de nuestro amigo Diego. Luego, nos quedamos en el club en el Tercer Tiempo, donde compartiremos una comida al disco y disfrutando de música, el fogonero, etc.
Jornada Gratuita (Cada uno se lleva bebida)
Cronograma:
16:00 hs. Inscripciones y armados de equipos.
17:00 hs. Inicio Torneo.
19:00 hs. Descanso. Plantación de Árbol, en memoria a Diego Young.
21:00 hs. Fin de torneo, entrega de copa.
21.30 hs. Tercer Tiempo.
Los esperamos!