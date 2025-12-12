Educación en contexto de encierro: Se realizó el acto de colación de 16 internos que egresaron de la escuela primaria

El ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, junto al director general del Servicio Penitenciario, Alejandro Miotti, participó del acto de graduación de la Escuela Primaria de Jóvenes y Adultos Vicente López, donde seis mujeres y 10 varones en contexto de encierro recibieron sus diplomas y continuarán sus estudios secundarios.

El acto de colación se realizó en las instalaciones de la Unidad Penal N° 1 de Paraná, en la institución educativa que tiene su asiento dentro del establecimiento penitenciario.

El evento contó con la presencia, además, del subdirector del Servicio Penitenciario Santiago García; de la jueza de Ejecución de Pena, Cecilia Bértora; del director de educación de Jóvenes y Adultos del CGE, Alfredo Blochinger; y de autoridades educativas y familiares, quienes reafirmaron el compromiso institucional con la educación como pilar fundamental para la resocialización.

En esta oportunidad, un total de 16 estudiantes -seis mujeres y 10 varones- finalizaron exitosamente su educación primaria. La obtención de este título no solo representa un cierre de ciclo académico, sino que habilita a los egresados a continuar su formación en el nivel secundario, desafío que los graduados ya han confirmado que emprenderán.

«Hoy es un día muy importante, no solo para la institución penitenciaria sino para los 16 internos que terminaron el ciclo primario de educación. Este acto es muestra del compromiso por la reinserción y la educación como pilar fundamental para mejorar las condiciones de vida de quienes hoy están privados de su libertad. Estoy orgulloso del compromiso de los internos y de la hermosa familia que es la Escuela de Jóvenes y Adultos Vicente López», sostuvo Roncaglia.

Durante el acto, se destacó el esfuerzo y la perseverancia de los alumnos para sostener sus estudios en contexto de encierro, así como la labor indispensable del equipo docente de la escuela, quienes garantizan el derecho a la educación dentro de la unidad penal.

La jornada concluyó con la entrega de diplomas y un reconocimiento al valor de la educación como herramienta transformadora para la futura reinserción social de las personas privadas de su libertad.

«Renovamos el compromiso de garantizar el derecho a la educación de jóvenes y adultos, jerarquizando la modalidad, capacitando a los docentes y ampliando permanentemente la oferta educativa en las unidades penales», indicó por su parte el director de educación de Jóvenes y Adultos del CGE, Alfredo Blochinger.