Administración municipal de Villa Elisa: aviso importante

Desde la Municipalidad de Villa Elisa se solicita a las siguientes personas que se presenten de lunes a viernes de 7 a 12 horas en el área de Administración, por razones de su interés.

VILLAGRA Rodolfo A. y hermanos (Pueblo Cazes)

BARRAGAN Silvia (San José)

ROUDE Dora Aida

LAGGIARD Nicanor Leonel (1º de Mayo)

TREBOUX Marisa (Ruta 130. Km9,5)

BENAY Gustavo Darío (La Clarita)

GAILLARD Hugo (San Cipriano)

BENITEZ Hugo Daniel (El Brillante)

MARINICO José (La Clarita)

COLOMBO Adrián (San Cipriano)

VIGNIER María Cristina (Col. San Antonio)

COMBET Graciela (Buenos Aires)

LACOSTE Oscar (Col. San Miguel)

LUGRIN Mabel (C. del Uruguay)

JUVENAL Julio (Ruta 14 km 140)

CASSE Marcelo Darío (Col. San José)

Familiares de ARLETTAZ Remigio Osvaldo (Col. Villa Elisa)

CABRERA Mirta (San José)