Villa Elisa: Se reprograma la FeriJardín 2025

Desde la organización de la edición 2025 de Ferijardín y viveros locales se ha decidido reprogramar este evento para el próximo domingo 2 de noviembre.

Recordemos que la fiesta de los jardines estaba prevista para el domingo 5 de octubre con la participación de los viveros locales y de la zona. Contemplando las lluvias que anuncia el pronóstico del tiempo para esa fecha el grupo organizador decidió reprogramar la fecha, considerando todos los aspectos organizativos previos que demanda este tipo de eventos.

Por otro lado, las charlas que estaban previstas para el lunes y martes en el Espacio de Coworking se realizarán según lo planeado.

El lunes 6 a las 19:30 se dictará «Jardines para atraer mariposas» a cargo de la paisajista y jardinera Sandra Nogué; mientras que el martes 7 a la misma hora, la floricultora y jardinera Gabriela Escrivá dará el taller sobre «La salud de la huerta ecológica», pautas de diseño y manejo para tener una huerta saludable.