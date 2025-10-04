Villa Elisa: Dos nuevas propuestas en el marco del ciclo “Mejorando mi empleabilidad”

Desde la Oficina de Desarrollo Económico y Empleo se dan a conocer dos nuevas propuestas en el marco del eje “Construcción y refacción” del ciclo de charlas “Mejorando mi empleabilidad”.

Para el miércoles 15 de octubre, está prevista la charla “Nociones básicas sobre hormigón y hormigón armado”. Esta capacitación, organizada por el Corralón El Obrador, estará a cargo del Ingeniero Sebastián Favre.

Los temas que se abordarán durante el encuentro son: introducción al hormigón, proporciones, dosificación, cubicación; colado, compactado y curado; hormigón simple y hormigón armado; ubicación de armaduras en estructuras de hormigón, y estribos en estructuras de hormigón armado.

Será a las 19 horas en el Espacio de Coworking. Los interesados pueden inscribirse completando el formulario online: https://villaelisa.gov.ar/nociones-basicas-sobre-hormigon/.

Por otro lado, el martes 21 de octubre se realizará la charla “Impermeabilizaciones y aplicación de revestimientos acrílicos texturados”. Esta capacitación, organizada por la Pinturería Javier, estará a cargo de Andrés Bonelli, técnico de la fábrica Sinteplast/Casablanca.

Cualidades técnicas de los productos, aplicaciones, tratamiento de la superficie, diferentes técnicas de aplicación de revestimientos, tips y usos de accesorios de limpieza, serán algunos de los temas que se tratarán.

El encuentro será a las 19 horas en el Centro Manos Amigas (ingreso por Estrada 641). Los interesados pueden inscribirse en el siguiente formulario: https://villaelisa.gov.ar/impermeabilizaciones-y-aplicacion-de-revestimientos-acrilicos-texturados/.

Se recuerda, además, que las inscripciones también se pueden hacer de manera presencial, acercándose a la Oficina de Desarrollo Económico y Empleo (entrada por el hall de la Terminal de Ómnibus) de lunes a viernes de 7 a 12 horas.