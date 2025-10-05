URGENTE: Tras el temporal de esta madrugada regresan los fantasmas

Tras el violento temporal de esta madrugada de domingo, retornan los fantasmas para los vecinos del viejo hospital y cuando decimos “fantasmas” no nos referimos a los espíritus, sino a los “miedos” que representan los eucaliptus de 28 metros de altura que se doblan como cañas de pescar cuando hay tormentas.

Desde hace rato se viene reclamando para que estos ejemplares sean talados, pero siempre hay excusas o pretextos, como ser que “son propiedad del estado provincial” o “Se oponen los ambientalistas”.

Sea como sea deberían ponerse de acuerdo de una vez por todas y cuidar a los vecinos que cada tormenta sufren las consecuencias de ramas y ojas cayendo sobre sus casas, y hasta el riesgo de que uno de estos “gigantes” les parta las casa o los mate.

Por otra parte, si los ambientalistas se oponen, deben saber que los eucaliptus no son árboles autóctonos y que con el clima actual son una trampa mortal, por lo que “si queremos cuidar el medioambiente y la naturaleza, saquemos estos ejemplares y pongamos árboles de la zona, por el bien de la gente y del medioambiente natural”, dijo unió de los vecinos.

Hoy cayeron ramas del tamaño de pequeños árboles, ¿Qué hubiera pasado si esas caen sobre los techos de las casas? Nadie va a venir a repararlos, de eso seguro. Por esto reclaman nuevamente la urgente tala.