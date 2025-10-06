Taller de Inicio en la observación de aves y manejo de aplicaciones de Ciencia Ciudadana .

En el marco de la semana del Global Big Day, Gran día de Observación de Aves, integrantes del COA Güira Pira estarán dando un taller sobre inicio en la observación de aves y la utilización de aplicaciones de ciencia ciudadana e invitan a participar del gran día de observación de aves .

El taller a cargo de integrantes del Club de observadores de aves (COA) se realizará el miércoles 8 a partir de las 18,30 hs en la casa del Bicentenario de San José, es libre y gratuito, no se requiere experiencia previa.

En el mismo se tratarán las técnicas de observación de aves, algunos tips para observar e identificarlas, utilización de binoculares y también manejo de las aplicaciones de ciencia ciudadana que nos permiten tanto identificar como registrar y son de mucha utilidad tanto para los observadores de aves como para científicos .

La charla estará acompañada de una muestra fotográfica de aves de nuestra zona.

Gran día de Observación de Aves

El sábado 11 de octubre se realiza a nivel mundial el Global Big Day convocado por la plataforma eBird. Observadores de aves de todo el mundo salen a observar aves y registrarlas en la aplicación, esta información es de mucha utilidad científica ya que permite determinar poblaciones de cada especie y evaluar el estado de cada una.

El Coa Güira Pira invita a participar de la salida a partir de las 9 am en el Molino Forclaz y posteriormente desde las 11am aproximadamente en la reserva de Casa de campo La Trinidad de la localidad de San José .

Las salidas son libres y gratuitas, menores acompañados de un mayor, no se requiere experiencia previa y se recomienda llevar ropa adecuada, sombrero, repelente, botellita de agua y quien tenga puede llevar binoculares y por supuesto no olvidarse la curiosidad y ganas de aprender.

Desde el Coa Güira Pira celebramos y agradecemos la invitación y colaboración de Sec. de Turismo de San José, COPROTUER, Casa de campo La Trinidad y Molino Forclaz