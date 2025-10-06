Se llevó a cabo el 1er foro Psicosocial del Rio Uruguay

El pasado sábado 13 de septiembre en sede de UNER de nuestra ciudad se llevo a cabo el 1er foro Psicosocial del Rio Uruguay con presencia de estudiantes y profesionales de dicha disciplina y de ciudades vecinas como San José, Colon, Gualeguaychú, San Salvador, Villa Paranacito entre otras.

En dicho evento que fue libre y gratuito se expuso y debatio sobre las conductas de riesgo, la gestión de las emociones, la promoción y protección de derechos del niño, prevencion del suicidio y consumos problematicos.

Disertaron conocidos psioclogos y psicólogas sociales de la región y locales como ser el prestigioso pediatra local y psioclogo social Dr Eduardo Amadio, y el psicólogo social Leonardo González, junto a las psicólogas sociales Silvia Medina, Virginia González, Analia Velzi, Ivana Molina y estudiantes de 3er año de la cursada de San José quienes expusieron un trabajo de prevención y abordaje Psicosocial del suicidio, temática que tanto nos ocupa expresaron.

El equipo de la asociación Grupo educativo Minerva en conjunto con el equipo del Centro Psicosocial Argentino agradece a la UNER por la sesión del espacio físico y acompañamiento, también muy agradecidos por las repercusiones en las redes sociales institucionales que familias de víctimas de estos flagelos.

Por último invitan a toda la comunidad y región a sumarse a sus redes sociales

Instagram: «grupo educativo Minerva» y facebook «aportes para operadores sociales»