Se desarrolló el Entrerriano de Natación

El natatorio del Club Regatas Uruguay fue sede del Campeonato Entrerriano de Natación, evento organizado por la institución y fiscalizado por la Federación Entrerriana de Natación, con el acompañamiento de la Municipalidad de Concepción del Uruguay.

Durante el fin de semana, más de 200 nadadores de distintos clubes de Entre Ríos y de Buenos Aires participaron de esta importante competencia provincial, que llevó el nombre de “Sergio Delorenzi”, en homenaje al ex entrenador del club celeste, reconociendo su destacada trayectoria.

Regatas Uruguay, sub campeón entrerriano 2025

El equipo del Club Regatas Uruguay se consagró subcampeón del Campeonato Entrerriano 2025 “Sergio Delorenzi” en la clasificación general, mientras que el Club Paracao de Paraná obtuvo el primer lugar.

En la tabla general masculina, el conjunto celeste logró el primer puesto, y en la categoría femenina alcanzó el tercer lugar, consolidando una destacada actuación colectiva.

Además, los nadadores Vicente Etcheverry y Máximo Jacquet consiguieron marca técnica y récord nacional en sus respectivas categorías, aportando logros individuales de gran nivel al equipo.