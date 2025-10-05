Rocamora festejó ante Unión Florida en el debut

Comenzó la Liga Femenina de Básquetbol y, por la primera fecha del Torneo Apertura, Tomás de Rocamora derrotó como local 69-57 a Unión Florida en un partido parejo y con un rendimiento que fue de menos a más. Las Rojas volverán a jugar el martes y recibirán a Lanús.

María Sol Laviero fue la figura del encuentro con una planilla de 14 puntos, 7 rebotes, 1 asistencia y 3 recuperos. Las Rojas tuvieron cuatro jugadoras en doble dígito con Florencia Losada siendo la más efectiva. La más joven del equipo aportó 13 unidades y bajó 4 rebotes.

También hubo un más que positivo el debut de Santina Cherot ya que fue importante en pasajes clave del juego y terminó con 14 unidades en su haber. Nerea Schmidt y Paula Santini, por su lado, llegaron a los 10 puntos cada una.

El partido tuvo un mejor comienzo del equipo de Nicolás Grosso, con Laviero efectiva y ante un Rocamora errático. En la parte final de ese primer tramo se abrió el aro de tres para las visitantes y quedaron arriba 22-13.

En el segundo cuarto llegaron triples de Pidone y Schmidt para que Rocamora empareje las acciones. Y ahí llegaron las apariciones de Cherot para pasar al frente en el tablero (29-27). Shunk se sumó después a ese buen andar y una diferencia que era mayor se acortó a 34-30 gracias a un triple final de Sol Depetris.

Cuando regresaron a jugar nuevamente fue Unión Florida el que salió mejor y de la mano de Laviero pasó adelante (34-36). Más adelante Flor Losada se soltó con un triple para contagiar a un equipo que siguió sumando y haciendo bien las cosas (48-42).

En la parte caliente de la noche Rocamora se alejó por 10, dentro del último cuarto (52-42), pero Florida siguió disputando cada pelota y el juego se tornó vibrante. Las irrupciones de Losada y Cherot fueron fundamentales y finalmente las dirigidas por Sabrina Scévola se regalaron y le regalaron a la gente un primer triunfo en casa.

Mauricio Galarza

Prensa Rocamora

Fotos: IG @gran.angulo