Policiales de Colón

Sospechoso vinculado a un hecho con arma de fuego

En horas de la noche de la víspera, personal policial procedió a la aprehensión de un individuo de 27 años, con domicilio en esta ciudad, quien era intensamente buscado en el marco de una investigación en curso. El sujeto fue localizado en el interior de una vivienda situada sobre calle Mitre al 900, donde se encontraba sin autorización de sus moradores.

La medida se enmarca en actuaciones iniciadas tras un incidente ocurrido recientemente en un domicilio de calle Durand al 200, donde, en el contexto de una disputa, se habría empleado un arma de fuego, resultando lesionado un ciudadano. A raíz de ese episodio, se dispuso la búsqueda del señalado, cuya localización se concretó.

El aprehendido fue trasladado a dependencia policial, quedando supeditado a una causa judicial por el supuesto delito de tentativa de homicidio. Asimismo, se procedió al formal secuestro de un arma de fuego de puño, tipo revólver calibre .32, presuntamente vinculada al hecho investigado.

R esistencia a la autoridad durante disturbio en la vía pública

En horas de la noche de la víspera, personal policial intervino ante un incidente registrado en las inmediaciones de Avenida Mitre y Juan José Paso, en la ciudad de San José, donde se originó una pelea de carácter generalizado que involucraba a aproximadamente ocho personas.

Al arribar al lugar, los funcionarios constataron una situación de desorden y agresiones mutuas, advirtiendo que uno de los individuos presentes comenzó a arrojar piedras y otros elementos contundentes contra una unidad de rescate que se encontraba prestando asistencia a uno de los partícipes del altercado.

Frente a esta actitud, el personal policial intentó identificar y demorar al agresor; sin embargo, este evadió la intervención y emprendió la huida. Tras una persecución a pie de varios metros, los efectivos lograron interceptarlo, tratándose de un hombre de 31 años, domiciliado en la zona.

Informada de lo acontecido, la Fiscal Auxiliar Dra. Micaela Di Pretoro dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes por el supuesto delito de resistencia a la autoridad, como así también la aprehensión preventiva del involucrado.