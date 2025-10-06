Los Adultos Mayores celebraron la primavera

Este sábado 4 de octubre, las personas mayores celebraron su tradicional Fiesta de la Primavera en el Círculo Católico de Obreros.

La jornada tuvo lugar este sábado, donde reunió a más de 300 participantes en el Centro Recreativo del Círculo Católico de Obreros y fue organizada en conjunto por la Dirección de Adultos Mayores de la Municipalidad y el Círculo.

El encuentro contó con música en vivo y baile, ya que se presentaron Héctor Impini, el grupo Tributo a Los Iracundos, Baila Baila Como Quieras, Las Ramírez, Batucada Stylo Samba y Grupo La Pista. Además, se realizaron sorteos y un concurso de sombreros.

Asimismo, los asistentes también pudieron disfrutar de los puestos de artesanos y gastronómicos instalados en el predio.

Desde la organización expresaron: “Agradecemos a todas las personas que participaron, a quienes colaboraron con la organización, a los emprendedores, artistas y a la comunidad que hizo posible esta gran fiesta”.