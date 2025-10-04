Llega una Unidad Móvil para extracción de sangre en Villa Elisa

La Unidad Móvil del IAFAS, en el marco del proyecto “La Sangre Nos Une”, llega a Villa Elisa el día miércoles 15 de octubre de 7 a 11 horas frente a la Plazoleta de la Madre.

La jornada está organizada por el Hospital San Roque, con el acompañamiento de la Municipalidad de Villa Elisa.

Los interesados en participar de esta campaña, deben inscribirse completando el formulario online: https://villaelisa.gov.ar/campana-de-donacion-de-sangre/.

Nuestro departamento Colón cuenta con una posta fija o reservorio de sangre en la ciudad cabecera, el cual se mantiene con el banco de sangre de Paraná. En Colón se hacen las extracciones de las unidades de sangre, se envían a Paraná para su procesamiento, análisis y separación de componentes y luego se las devuelven a Colón.

Requisitos para ser donante: