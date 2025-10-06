Intensifican la búsqueda de la entrerriana que desde el viernes se ausentó de su hogar

Buscan a Daiana Magalí Mendieta, de 22 años, desaparecida desde el viernes en Gobernador Mansilla, departamento Tala. Comisario confirmó que se halló el auto de la joven y se detuvo a un hombre armado que ofreció resistencia.

Entrerriana desaparecida. Continúa la búsqueda de Daiana Magalí Mendieta, una joven de 22 años que fue vista por última vez el viernes a las 20, cuando salió de su casa en un Chevrolet Corsa Classic en la localidad de Gobernador Mansilla, departamento Tala.

Al respecto, el jefe de la Departamental policial Tala, Pedro Silva, confirmó que la joven “se retiró de su domicilio en forma voluntaria, sin mediar discusión familiar ni conflicto previo”, aunque señaló que “desde ese momento se perdió toda comunicación telefónica con ella”.

“La familia realizó la denuncia el sábado a las 22, muy preocupada al no poder contactarla. De inmediato se notificó a la Fiscalía y se inició un operativo de búsqueda”, detalló Silva.

Hallazgo del vehículo y avance de la investigación

El domingo por la madrugada, alrededor de las 4 de la mañana, la policía halló el vehículo de la joven abandonado en un camino vecinal a dos kilómetros y medio de Gobernador Mansilla. “Se secuestró el Corsa y se dispuso la intervención del personal de Criminalística de Paraná, que realizará pericias técnicas sobre el automóvil y otros elementos”, informó Silva.

El funcionario confirmó además que se detuvo a un hombre de 55 años durante un allanamiento vinculado a la causa. “Se llegó a esta persona por datos aportados por vecinos. Durante el procedimiento ofreció resistencia y exhibió un arma de fuego, por lo que fue reducido y detenido en el momento”, explicó.

Sin embargo, aclaró que “la detención obedece a la resistencia al procedimiento y no a una imputación directa en la desaparición”, aunque no descartó que el sospechoso pueda tener algún tipo de relación con el caso. “No es familiar ni persona cercana a la joven. Estamos trabajando con el fiscal para determinar si existe algún vínculo”, agregó.

Operativo con drones, canes y equipos especiales

El jefe policial informó que la búsqueda se amplió con recursos técnicos y humanos de distintas áreas de la fuerza provincial. “Estamos trabajando con drones de alta generación, equipos de rastreo con canes y personal especializado en búsqueda de personas”, señaló Silva.

“Hoy tenemos reunión con el fiscal en la comisaría y se analizan varias líneas de investigación. Por el momento no podemos hacer públicas las hipótesis, pero se trabaja intensamente en todos los frentes”, añadió.

El operativo incluye rastrillajes coordinados en zonas rurales y caminos vecinales, con la participación de efectivos de distintas departamentales. “El objetivo es dar con el paradero de Daiana lo antes posible”, subrayó el funcionario.

Llamado a la comunidad

Silva pidió la colaboración de la población. “Si alguien tiene información, puede acercarse a cualquier dependencia policial o comunicarse al 101, incluso de forma anónima. Toda información será tratada con la debida reserva”, indicó.

El jefe policial confirmó además que “no es la primera vez que Daiana se ausenta del domicilio”, pero destacó que “nunca antes había cortado toda comunicación con su familia”, lo que motivó la preocupación y la denuncia inmediata.

La búsqueda continúa en toda la zona del departamento Tala y localidades cercanas, con el apoyo de fiscalía, equipos técnicos y unidades especiales de la Policía de Entre Ríos. Fuente: El Once