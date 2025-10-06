Información de Colón

José Luis Walser recibió a escritores colonenses que representarán a la Argentina en Chile y presentaron la 10ª edición de “El Prisma”

El Intendente de Colón mantuvo un encuentro con los autores colonenses Nora Zorzoli y Hugo Barreto, quienes viajarán a Chile como jurados del Visceral Film Festival con el apoyo de la Municipalidad

En la mañana de este lunes, el intendente José Luis Walser recibió en su despacho a la dupla literaria integrada por Nora Zorzoli y Hugo Barreto. Durante la visita, los autores presentaron la décima edición de su obra “El Prisma; Reflejos de un Asesino” y compartieron su agenda cultural inmediata. La reunión estuvo acompañada por el secretario de Gobierno, Mariano Bravo.

Los escritores informaron que fueron convocados como jurados del Visceral Film Festival (Chile), donde representarán a Colón y a la Argentina en la primera edición del certamen, fortaleciendo los lazos de la ciudad con el circuito audiovisual regional.

Reconocimiento local y proyección internacional

El Intendente destacó el trabajo sostenido de los autores y el valor que tiene para Colón que artistas locales sean invitados a integrar jurados internacionales. «La participación en Chile abre nuevas oportunidades de intercambio para el sector cultural colonense», mencionaron los escritores, que contarán con el apoyo del Municipio para el viaje a Chile.

Producción literaria: la saga que crece

Los autores compartieron las novedades editoriales de su universo literario: además de la 10ª edición de “El Prisma; Reflejos de un Asesino”, difundieron la reciente publicación de “REFLEJOS – Metamorfosis de una venganza”, sexto título de la saga “Reflejos”, que sigue ampliando su comunidad de lectores.

El Municipio ratificó su acompañamiento a los hacedores culturales de la ciudad, facilitando espacios de difusión y articulación para la circulación de obras y la participación en eventos fuera de la localidad.

Octubre Rosa: Colón refuerza la prevención del cáncer de mama durante todo el mes

La Municipalidad de Colón, a través de la Dirección de Salud, impulsa una agenda de concientización, información y cuidado para promover la detección temprana del cáncer de mama y acompañar a instituciones y comercios que deseen sumarse a la campaña.

La Municipalidad informó que a lo largo de octubre se desplegarán acciones de sensibilización con materiales informativos, consejos de autocuidado y recomendaciones para la consulta oportuna en los efectores de salud. La iniciativa convoca a vecinos, instituciones y comercios locales, a identificar sus frentes con el lazo rosa y difundir mensajes de prevención.

Una agenda para prevenir

El “Octubre Rosa” en Colón busca instalar hábitos saludables y controles periódicos. Se promueve realizar actividad física, sostener una alimentación equilibrada, evitar el sobrepeso, reducir o evitar el consumo de alcohol y tabaco, y, en el caso de madres, favorecer la lactancia.

Controles y detección temprana

La campaña recuerda la importancia de la mamografía a partir de los 35 años (según indicación médica) y de conocer los antecedentes familiares. Además, se difunden pautas de autoexploración para complementar los controles clínicos.

Autoexamen: mirá y sentí

Se recomienda destinar 30 segundos cada mes para observar forma, color y textura, y palpar suavemente seno, axila y clavícula. Este hábito no reemplaza estudios médicos, pero ayuda a conocer el propio cuerpo y consultar a tiempo ante cambios.

Señales de alerta

Entre los signos que ameritan consulta se destacan: aparición de una masa palpable; endurecimiento o hinchazón; enrojecimiento o retracción de la piel; retracción del pezón, eritema, descamación o ulceración; secreción anormal; cambios de tamaño o dolor persistente.

Cómo sumarse

Comercios, organizaciones y entidades que deseen adherir pueden identificar sus vidrieras y espacios con el lazo rosa y replicar los contenidos oficiales de la campaña. Ante dudas o para orientación, se sugiere concurrir al efector de salud habitual.