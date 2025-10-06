Entre Rios subcampeón Nacional en Atletismo de los Juegos Evita

Seis atletas uruguayenses integraron el equipo entrerriano que se consagró subcampeon nacional éste sábado 4 de octubre en Mar del Plata.

Los resultados de los atletas de la «histórica» que representaron a Entre Ríos luego de la última jornada de competencias fueron los siguientes:

-Bruna Pérez Heglin 3er puesto 80c/v 12.70 7ma en 200 llanos 27.32 3er puesto Posta 5×80 4to puesto 8×200

-Irene Boujon 1er puesto en salto triple 10.64 9na en salto en largo 4.63 3er puesto Posta 5×80 4to puesto Posta 8×200

-Milagros Montes de Oca 3er puesto lanzamiento de jabalina 36.05

-Antonia Ruiz Diaz 4to puesto salto con garrocha 2.60 5ta salto triple 9.97 3er puesto Posta 5×80

-Julián Cousillas 1er puesto en salto triple 12.75 3er puesto salto en largo 6.01 4to posta 5×80

-Nicolás Bonnet 4to puesto salto en alto 1.71