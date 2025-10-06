Entre Rios subcampeón Nacional en Atletismo de los Juegos Evita

Seis atletas uruguayenses integraron el equipo entrerriano que se consagró subcampeon nacional éste sábado 4 de octubre en Mar del Plata.
Los resultados de los atletas de la «histórica» que representaron a Entre Ríos luego de la última jornada de competencias fueron los siguientes:
-Bruna Pérez Heglin
3er puesto 80c/v 12.70
7ma en 200 llanos 27.32
3er puesto Posta 5×80
4to puesto 8×200
-Irene Boujon
1er puesto en salto triple 10.64
9na en salto en largo 4.63
3er puesto Posta 5×80
4to puesto Posta 8×200
-Milagros Montes de Oca
3er puesto lanzamiento de jabalina 36.05
-Antonia Ruiz Diaz
4to puesto salto con garrocha 2.60
5ta salto triple 9.97
3er puesto Posta 5×80
-Julián Cousillas
1er puesto en salto triple 12.75
3er puesto salto en largo 6.01
4to posta 5×80
-Nicolás Bonnet
4to puesto salto en alto 1.71
El equipo de atletas de nuestra ciudad estuvo a cargo de la profesora Lucrecia Minetto.