Enersa informa sobre nuevos Concursos de Precios

Enersa difunde de manera clara y accesible sus Concursos de Precios, con el propósito de ampliar la participación de oferentes. Estos se publican en la Web Institucional y en “EnersaProveedores”, la red social destinada a concursos, licitaciones, manifestaciones de interés y otros procesos de compra.

El objetivo es ampliar la base de oferentes, fomentar la competencia y garantizar la transparencia en cada etapa del proceso de compra.

Nuevos concursos “Módulo A”:

​ Remodelación de LMT, desmontaje y construcción de SETD, colocación de columnas y tendido de LBT – Zona Feliciano – N° 2025-0843 – Cierre: 21/10/2025

​ Limpieza de trazas Paraná, Oro Verde, Cnia. Ensayo, Valle María, Alvear y Diamante– N°2025-0840 – Cierre: 21/10/2025

Con esta estrategia, Enersa ratifica su compromiso con la transparencia y continúa modernizando sus procesos de compra.