Encontraron un proyectil de artillería entre pajonales de una estancia de Santa Elena

Un proyectil de artillería fue hallado en un pajonal de una estancia de Santa Elena, en el departamento La Paz. Personal de la División Bomberos Zapadores efectuó una detonación controlada del artefacto. No se registraron heridos.

Un importante operativo policial se llevó a cabo en el establecimiento “Laguna Blanca”, ubicado en el kilómetro 3 de la Avenida Circunvalación de Santa Elena, departamento La Paz, luego del hallazgo de un proyectil de cañón en cercanías de una laguna.

De acuerdo a la información oficial, un hombre de 36 años que se encontraba trabajando en el lugar encontró el artefacto bélico en un pajonal, y rápidamente dio aviso a las autoridades. El objeto, que presentaba estado de corrosión y una espoleta visible, no había sido manipulado por el vecino que lo descubrió.

Tras la denuncia, se notificó a la Fiscalía en turno, la cual ordenó preservar el sitio y dispuso la intervención del personal especializado en explosivos de la Policía de Entre Ríos.

Intervención de la División Bomberos Zapadores

Durante la tarde, alrededor de las 18:00 horas, un equipo de la División Bomberos Zapadores – Sección Explosivos de Paraná se trasladó hasta el lugar para realizar una detonación controlada del proyectil.

Según precisaron fuentes policiales, se trataba de un proyectil de artillería de 75 milímetros, presumiblemente de antiguo uso militar. El procedimiento se efectuó bajo estrictas medidas de seguridad, con la zona debidamente acordonada y sin presencia de civiles en las inmediaciones.

“El operativo finalizó sin novedades ni daños materiales. Se logró neutralizar el artefacto de manera segura, garantizando la protección de las personas y del entorno”, informaron desde la Policía.

