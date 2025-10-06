El miércoles comenzará en Paraná el encuentro federal sobre cambio climático

Paraná será sede del Encuentro Federal previo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 30). La actividad tendrá lugar los días 8 y 9 de octubre en el Mirador Tec, a partir de las 8.

Será en el marco de la Alianza Verde Argentina que participarán representantes de los gobiernos de Entre Ríos, Jujuy, Córdoba, La Pampa, Santa Fe y Misiones; como también referentes y organizaciones del país y la región.

En este marco, la secretaria de Ambiente, Rosa Hojman, dijo que se está «construyendo una voz unificada para elevar las respuestas que nuestras regiones demandan en materia de negociaciones climáticas. Desde la mirada de nuestros territorios y con la urgencia que impone la crisis climática, esa unión es la que nos permitirá expresarnos con fuerza en la COP30 a realizarse en noviembre próximo en Belém do Pará, Brasil». Y destacó «el compromiso y liderazgo del gobernador Rogelio Frigerio, que nos impulsa a seguir trabajando por un futuro más sostenible para nuestra provincia y para toda la Argentina».

Se debatirán temas como el financiamiento climático, los mercados de carbono, la transición justa y las experiencias provinciales en bioeconomía, bosques y biodiversidad. La intención es que el encuentro no sea solo un espacio de intercambio, sino también de construcción de propuestas que puedan elevarse a la mesa internacional con legitimidad y fuerza política.

Este encuentro federal contará con figuras clave del ámbito académico, político y ambiental; sumado a representantes de organizaciones públicas y privadas, como la Fundación Sustentabilidad Sin Fronteras, AVINA, la Cámara Argentina de Energías Renovables, la Fundación Nueva Generación Argentina y la Fundación Vida Silvestre.