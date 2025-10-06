El biógrafo de Borges estará en Concepción del Uruguay

Este sábado 11 de octubre, en el auditorio municipal “Arturo Illía”, tendrá lugar la conferencia sobre la vida y obra de Jorge Luis Borges, a cargo del destacado biógrafo y coleccionista argentino Alejandro Vaccaro. La charla, titulada «Aproximación a la vida y obra de Borges”, forma parte de la quinta edición de la Feria de la Palabra.

Alejandro Vaccaro ha dedicado los últimos 50 años de su vida a estudiar la prolífica producción de Borges y ha reunido una vasta colección de documentos, manuscritos, primeras ediciones y testimonios que permiten construir una perspectiva más íntima del escritor. Su labor biográfica busca iluminar la relación entre la vida de Borges y su producción literaria, revelando la persona detrás del autor.

La trayectoria de Vaccaro incluye roles importantes en el mundo editorial y cultural de Argentina, como la presidencia de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) y de la Fundación El Libro, que organiza la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Con entrada libre y gratuita, el sábado a las 20:30 horas, ofrecerá un recorrido fascinante para los amantes de la literatura y para quienes buscan profundizar en la vida y obra de uno de los escritores más influyentes del siglo XX. La charla será en el Auditorio Illia.

Libros destacados de Alejandro Vaccaro sobre Borges

Borges, vida y literatura: una obra central en su producción, la cual ofrece una biografía detallada del autor.

Georgie, 1899-1930. Una vida de Jorge Luis Borges: este libro se enfoca en los años de juventud de Borges, hasta sus 32 años, y destaca por la cantidad de información aportada sobre esa etapa.

El señor Borges: publicado en 2004, es otro de sus trabajos biográficos sobre el autor.

Borges, cartas a Godel: en este libro, Vaccaro ahonda en la correspondencia entre Borges y el matemático Kurt Gödel.

Borges, textos secretos y falsas atribuciones: una obra en la que analiza y desclasifica textos atribuidos a Borges, así como escritos poco conocidos.

La Feria de la Palabra

Durante el fin de semana largo del 10, 11 y 12 de octubre, Concepción del Uruguay será escenario de la quinta edición de la Feria de la Palabra, organizada por la Municipalidad bajo el lema “Laberinto. Memoria. Espejo”. La iniciativa reunirá a universidades, escritores, libreros, librerías, editoriales locales y distintos referentes del ámbito literario y cultural, consolidándose como uno de los encuentros más importantes de la región.

Con Carlos Skliar en la apertura, la 5ta Feria de la Palabra contará además con la presentación del mencionado Alejandro Vaccaro, Miguel Ángel Federik, Belén Zavallo, entre otras propuestas. Además de la Carpa en plaza Ramírez con stand y expositores, se espera un cierre especial el domingo 12 de octubre a las 20, con un espectáculo de Raly Barrionuevo, frente al Centro Cívico.