EETNº13: Celebraron el Día del Camino promocionando sus Tecnicaturas

Autoridades y alumnos de la EET Nº 13 “Dr. Héctor Buenaventura Sauret”, conmemoraron este lunes por la mañana el Día del Camino (acontecido el pasado domingo) con un stand en Plaza General Ramírez, donde además de mostrar a los vecinos diferentes elementos de precisión y materiales, difundieron las Tecnicaturas a las que pueden acceder los uruguayenses que deseen una posibilidad de futuro mejor y trabajo.

03442 estuvo en el lugar y dialogó con Héctor Conte, rector de la EET Nº 13 quien explicó que “Este es el séptimo año que estamos acá en la Plaza conmemorando al Día del Camino, para lo que trajimos nuestro stand y promocionar las dos Tecnicatura que ofrece la Escuela, como lo son la de Maestro Mayor de Obra y la de Técnico Vial”.

El rector señaló que en esta oportunidad concurrieron con alumnos de Técnica Vial, dada la fecha que se celebraba, destacando que “Ellos son los que en el futuro va a estar armando nuestros caminos o haciendo nuestras plazas. Es importante resaltar que somos la única Escuela Técnica en la provincia que tenemos esta Tecnicatura y que en la actualidad es muy demandada para la parte municipal o empresas privadas que se relacionan a rutas”.

Según explicó, esta Escuela cuenta actualmente con 150 alumnos que cursan como una escuela secundaria, ya que son siete años de carrera y se pueden acoplar chicos ya recibidos en otros establecimientos que ingresan al 4to año para completar la Tecnicatura y egresar con su título en mano cono en tota Escuela Técnica.

“Este año realizamos cambios de horarios para beneficiar a los chicos de manera de que puedan concurrir con mayor seguridad en el ciclo básico (1ro, 2do y 3er año) quienes entran a las 14 horas y cuando tienen taller, salen a las 20 horas. Esto se adoptó para evitar que los chicos más chicos deban salir en horario nocturnos con los riesgos que eso implica. Por su parte los mayores de 4to año para arriba, concurren de noche. Nosotros estamos compartiendo espacios con la Escuela 93 Primaria y la Escuela 29 Secundaria, en San Martín 1139, pero estamos en tratativas para ver si logramos algún día tener nuestro propio edificio”, dijo Conte.

Finalizado el rector de la EET 13 adelantó que el 14 de noviembre, todas las Escuelas Técnicas de ciudad y departamento estarán en la Plaza Ramírez participando de la ExpoTécnica, con diferentes stand.