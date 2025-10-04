Color, historia y motor: las Baquets volvieron a lucirse en Plaza Ramírez

Este viernes por la tarde, Plaza Ramírez volvió a ser escenario de una jornada cargada de historia, motores y tradición, con la exposición y largada simbólica de las Baquets, vehículos que rinden homenaje a los inicios del automovilismo argentino. Con entrada libre y gratuita, el evento reunió a una multitud de vecinos y turistas, que se acercaron a disfrutar de un espectáculo único en pleno corazón de Concepción del Uruguay.

Desde las 18 horas, frente al Centro Cívico, el público pudo apreciar de cerca más de medio centenar de vehículos clásicos, dialogar con los pilotos y técnicos, y conocer los detalles técnicos y mecánicos de estas verdaderas joyas sobre ruedas. La participación duplicó la de la primera presentación realizada este año, demostrando el creciente interés por esta especialidad.

A las 20 horas se llevó a cabo la largada simbólica, que marcó el inicio oficial de la competencia, la cual se extenderá hasta el domingo recorriendo caminos rurales de los departamentos Uruguay y Colón. La actividad cuenta con la participación de 51 tripulaciones provenientes de diversas provincias como Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Río Negro, Corrientes, Misiones, Buenos Aires y Entre Ríos, además de contar por primera vez con equipos del Uruguay (Paysandú y Mercedes), y la presencia de acompañantes de Estados Unidos, Francia y Paraguay, lo que le dio al evento un tinte internacional.

Entre los vehículos que se lucieron en la plaza, destacaron un Lincoln V12 de 1934, un Pontiac de ocho cilindros en línea y un Buick con similares características, todos restaurados con fidelidad a sus modelos originales.

Como gesto solidario, muchos comercios locales colaboraron con donaciones, que serán subastadas durante el fin de semana. Lo recaudado será destinado a una institución de bien público, reforzando así el carácter comunitario del evento.

Este sábado, la competencia continúa con salida desde el complejo Termas Concepción. El recorrido incluye las localidades de Villa Elisa, San Cipriano, Primero de Mayo, Colonia Hocker, La Clarita, Pueblo Cazés, Colonia Baylina y Ubajay, donde se ofrecerá un almuerzo a las tripulaciones. Por la tarde, la caravana visitará el Parque Nacional El Palmar y emprenderá el regreso pasando por Berduc, Colonia El Carmen y paraje “La Tigrera”, hasta volver a Termas.

La jornada del domingo culminará con un desayuno en Villa Elisa y la última etapa del trayecto hacia Herrera y el histórico Palacio San José. Allí se realizará una visita guiada y se llevará a cabo el acto de premiación, cerrando así una nueva edición de esta propuesta que combina turismo, historia y pasión por el automovilismo clásico.