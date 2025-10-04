Cocinando entre todos: una jornada de inclusión y sabor

El próximo sábado 11 de octubre, de 15 a 20 horas, se realizará en el predio comprendido entre el parque de 192 viviendas y el club Libertad la jornada «Cocinando entre todos», una iniciativa organizada por la Dirección para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. El evento busca promover la inclusión y la igualdad de oportunidades a través de la gastronomía, el deporte y la cultura.

La actividad gastronómica estará a cargo del chef Nicolás Quintana y alumnos de las escuelas integrales, quienes elaborarán una deliciosa cazuela de pollo a la vista del público. Los asistentes podrán degustar este plato típico de la cocina argentina y disfrutar de la compañía de los cocineros.

Además de la cocina, el evento contará con una variedad de actividades deportivas y culturales. Se instalará una cancha de baloncesto con sillas de ruedas en la calle Calvento para que los asistentes puedan practicar. También habrá una demostración del equipo de baloncesto con síndrome de Down del Club Zaninetti y partidos abiertos de Newcom en el Club Libertad.

El evento también contará con actuaciones musicales del grupo del barrio 110 viviendas y del grupo juvenil «LT Cumbia». Además, habrá instituciones con stands para promocionar sus actividades y vender productos elaborados en sus talleres.

«Cocinando entre todos» es un evento que busca promover la inclusión y la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Se invita a toda la comunidad a asistir y disfrutar de esta jornada de sabor y diversión.