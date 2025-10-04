ARCA implementó una reingeniería del sistema de perfil de riesgo

El organismo llevó adelante un proceso integral de adecuación de parámetros de evaluación. Esto beneficiará a más de 750 mil contribuyentes, que mejorarán su calificación y quedarán en la categoría de riesgo muy bajo, que es la A. Es la primera modificación en 10 años

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) adecuó aspectos claves del Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER), lo que permitirá que un universo de contribuyentes mejore su calificación ante el organismo y cuente con la posibilidad de acceder a diversos beneficios como mayor cantidad de cuotas en planes de facilidad de pagos, simplificación en certificados de no retención y percepciones, entre otras.

ARCA llevó a cabo esta reingeniería en el proceso de categorización del sistema que permite evaluar a los contribuyentes y responsables de acuerdo con el grado de cumplimiento de sus obligaciones fiscales formales y materiales.

Se trata de la primera modificación en casi una década que permitirá mejorar la situación ante el fisco de 750 mil contribuyentes. Esta reingeniería implicó una optimización en la puntuación de desvíos, de los plazos de duración de los comportamientos evaluados y de la metodología de ponderación para la asignación de las categorías (A, B, C, D y E). De esta manera, el 80% de los contribuyentes activos recibirán mejores calificaciones para la obtención de beneficios.

Cabe recordar que ARCA tiene 5 categorías dentro del SIPER

A: Riesgo muy bajo

B: Riesgo bajo

C: Riesgo medio y nuevas altas

D: Riesgo alto

E: Riesgo muy alto

¿Es posible manifestar disconformidad con la categoría asignada?

Si el contribuyente y/o responsable considere que los motivos por los cuales se le otorgó la categoría en el SIPER no se condicen con la realidad, podrá efectuar una solicitud de reconsideración a través del servicio web «Sistema Registral» opción «Trámites/SIPER», seleccionando «Solicitud de Reconsideración».

El SIPER identifica el comportamiento fiscal de todos los contribuyentes inscriptos en ARCA y asigna una categoría, concediendo o limitando los beneficios vinculados con la recaudación, devolución o transferencias de impuestos y recursos de la seguridad social, según el caso de que se trate. Por otra parte, favorece la transparencia, ya que refleja de manera precisa y rápida el comportamiento fiscal de los ciudadanos con el fin de establecer procedimientos diferenciales según cada perfil.

De esta manera, ARCA continúa implementando modificaciones en sus normativas y procedimientos con el objetivo estratégico de generar un sistema tributario más equilibrado y accesible. Estas medidas buscan reducir la presión fiscal sobre contribuyentes y empresas, simplificando obligaciones, y ofreciendo alternativas que faciliten el cumplimiento.

Los contribuyentes podrán consultar en https://www.arca.gob.ar/siper/ su calificación, como así también las situaciones que se tienen en cuenta para la evaluación de su perfil.