ALCEC realñiza nueva Feria de Ropas

La Asociación de Lucha Contra el Cáncer de Concepción del Uruguay (ALCEC) haciendo un continuidad de sus actividades solidarias para recaudar fondos, organiza un bazar vintage de ropa

Desde la Institución explicaron que en la feria se podrá encontrar ropa usada en buen estado para darle una segunda oportunidad y profundizar la moda circular.

La Feria será el próximo miércoles 8 y jueves 9 de octubre de 15 a 19 horas, en Dolores Costa, ubicado en la esquina de Erausquin y 9 de Julio.

Como siempre, se espera la colaboración de toda la comunidad.