Agustín Cavallín: “Me motiva el compromiso»

Rocamora cerró su segunda semana de pretemporada rumbo a la Liga Argentina de Básquetbol 2025-26 y la oportunidad fue propicia para charlar con Agustín Cavallín, el escolta nacido en Junín que renovó por cuarto año consecutivo con el equipo uruguayense y será uno de los referentes dentro y fuera de la cancha.

El perimetral de 24 años y formado en Argentino de Junín llegó para formar parte del proceso que inició entonces Agustín Pujol y duró dos temporadas, fue capitán el año pasado cuando Cristhian Domínguez se hizo cargo y estará nuevamente para la competencia que tendrá inicio en los primeros días de noviembre.

El primer punto que se tocó fue este comienzo de pretemporada que por ahora viene siendo muy exigente desde lo físico. “Las primeras dos semanas están siendo duras de la parte física y estamos recién conociéndonos en la parte básquet con los chicos”, opinó.

Al ser éste su cuarto año en las filas del Rojo la pregunta se dirigió después a qué cosas lo habían motivado para seguir. “Me motiva el compromiso, me motiva el rol de liderazgo que es lo que me pidieron tanto desde la parte dirigencial como Cristhian (Domínguez) también”, respondió.

Luego se refirió al hecho de que nuevamente habrá muchos jugadores jóvenes dentro del equipo, la mayoría formados en la institución. “Casi todos somos jóvenes que estamos dando nuestros primeros pasos en la categoría, necesitamos todos estar un escalón arriba de lo que fue el año anterior de cada uno”, sentenció al respecto.

También se refirió a lo charlado con el entrenador y comentó que “con Cristian ya es la segunda temporada, sabe bien lo que yo puedo darle a él y al equipo; así que, intentaré seguir igual”.

El escolta que en la temporada pasada promedió 11.4 puntos, 3.2 rebotes y 1.4 asistencias, en 32 encuentros, opinó también acerca de este nuevo formato de torneo que se viene. “Es lindo cruzarse con todos los equipos de la Zona, hace más peleada la competencia”, dijo.

Por último, el juninense dejó sus impresiones acerca de los objetivos con el equipo para el nuevo desafío. “Intentaremos plasmar ya desde inicio lo que vamos a ir buscando en toda la temporada. Sabemos que es una temporada larga, no se la vamos hacer fácil a nadie y necesitamos hacernos fuertes de local”, afirmó

Mauricio Galarza

Prensa Rocamora

Fotos: IG @hephotofilms