Nico Bonelli sexto en San Nicolás

Agustín Canapino, con una gran maniobra, pudo superar a Matías Rossi y ganó la segunda carrera de la Copa de Oro del Turismo Carretera que se corrió en el autódromo de la ciudad de San Nicolás. Fueron tres al hilo y este triunfo certifica el buen accionar de su Chevrolet Camaro que le atiende el equipo Canning Motorsport.

En tanto que el piloto uruguayense Nicolás Bonelli cerró un gran fin de semana al lograr el sexto puesto en la final, a 5:236 del ganador. Previamente en la primera serie corrida en horas de la mañana había terminado en el tercer lugar detrás de Agustín Canapino y Santiago Mangoni. Recordemos que el sábado por la tarde había sido cuarto.

Bonelli con los puntos sumados el fin de semana escaló posiciones en el campeonato ubicándose en el puesto décimosexto con 200,5 puntos, muy cerca para clasificarse entre los tres de último minuto para la Copa de Oro.

La carrera estuvo signada por el estado del piso, producto de la lluvia caída en la zona del autódromo. Matías Rossi, que había largado desde el mejor lugar en la grilla, supo mantener una diferencia, aunque mínima, durante un gran porcentaje, incluso se mantuvo adelante en los dos relanzamientos, pero hacia el final de la carrera, Agustín preparó la maniobra, Matías se defendió como pudo para finalmente ceder y permitirle al piloto de Arrecifes lograr su cometido. Canapino ganó la serie, la carrera y se fue de San Nicolás más puntero que nunca en la Copa de Oro, Rio Uruguay Seguros.

Matías Rossi, con el Toyota Camry del Pradecon Racing, finalmente terminó en el segundo lugar a poco más de un segundo del ganador Canapino, en tanto que el último escalón del podio lo ocupó el Campeón Julián Santero con el Ford Mustang del Fispa Corse.

El cuarto lugar en la final de San Nicolás, lo ocupó el compañero de Agustín Canapino, Santiago Mangoni que triupla un Chevrolet camaro, también atendido por el Canning Motorsport, quinto, llegó Ignacio Fain, con el Torino NG del Trotta Competición

Matías Canapino

“Pienso que el público disfrutó de una gran carrera, estoy emocionado porque no quería desperdiciar la oportunidad de ganar esta carrera aunque sabía que no era fácil teniendo al lado a un piloto de la talla de Matías ( Rossi). Este circuito es muy especial para mí por todo lo que vivimos con mi papá aquí. Tuve un auto fantástico y le agradezco a todo el equipo y a Guille ( Ortelli) por sus datos y la paciencia. Me voy de San Nicolás con una buena diferencia en el campeonato y eso es bárbaro”

La Copa de Oro, disputadas dos competencias: 1° Agustín Canapino, que ya ganó cuatro carreras: 108 unidades, 2° Julián Santero: 82,4, 3° Santiago Mangoni: 74, 4° Matías Rossi (de último minuto): 72,5, 5° Marcos Landa (de último minuto): 59,5, 6° Mauricio Lambiris: 56,5, 7° José Manuel Urcera (de último minuto): 52, 8° Christian Ledesma: 51, 9° Otto Fitzler: 50, y 10° Germán Todino 43 puntos.

Próxima carrera, 4 de noviembre en el autódromo de la ciudad de Paraná.

Fuente ACTC

Foto nicobonelli.com.ar