SARGENTO 1º RETIRADO: RUBEN FRANCISCO ARLETTAZ Q.E.P.D.
FALLECIO EN CIUDAD EL 19 DE JULIO SEL 2025, SU ESPOSA: MONICA del CARMEN RODRIGUEZ, SUS HIJOS: MARISA DANIELA, CARLOS MARCELO, ADRIAN RUBEN Y DIEGO SEBASTIAN ARLETTAZ, SU HIJO POLITICO: CARLOS RAMON GARCIA, SUS NIETOS: MICAELA ANASTACIA, ABRIL GUADALUPE, ANA PAULA, EMILIA Y FRANCISCA Y DEMAS FAMILIRES PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR SU FALLECIMIENTO Y SUS RESTOS FUERON INHUMADOS EN EL CEMENTERIO LOCAL EL 20 DE JULIO DEL 2025 , A LAS 11 HORAS, CASA DE DUELO: BARRIO LA RURAL MZ- B- DTO. 26, SERVICIO PREVISORA URUGUAY, BVAR ARAOZ Y ALMAFUERTE, TEL 3442-440263