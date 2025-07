San José: Primer Encuentro de Prevención del Suicidio «Un Llamado a la Solidaridad y la Conciencia Colectiva»

La Casa del Bicentenario fue el escenario del primer Encuentro de Prevención del Suicidio, organizado por el Municipio de San José en colaboración con la ONG «No Estás Solo» de la vecina localidad de Villa Elisa. La jornada, que convocó a una amplia gama de participantes, marcó el inicio de una serie de eventos destinados a generar conciencia, reflexión y acción sobre la prevención del suicidio en la comunidad.

El encuentro fue presidido por el Intendente de San José, Gustavo Bastian, quien, al dar la bienvenida a los asistentes, destacó la importancia de abordar este tema con sensibilidad y urgencia. «La prevención del suicidio es un desafío de todos, y en ese desafío nos debemos acompañar como sociedad», expresó Bastian, quien también presentó al grupo de representantes de la ONG No Estás Solo, responsables de guiar la jornada.

La ONG, que cuenta con una extensa trayectoria en la prevención y sensibilización sobre el suicidio, respondió a las inquietudes planteadas por los cientos de asistentes. Profesionales de la salud, bomberos voluntarios, docentes, concejales del HCD, representantes religiosos, alumnos y profesores de establecimientos educativos, así como miembros del público en general, participaron activamente en la conversación. Entre las principales temáticas abordadas, se discutió sobre la importancia de identificar signos de alerta, cómo brindar apoyo emocional a quienes atraviesan situaciones de crisis y la necesidad de crear redes de contención dentro de la comunidad.

La participación ciudadana fue uno de los aspectos más destacados de este encuentro. La diversidad de los asistentes reflejó el compromiso de todos los sectores de la sociedad local en un tema tan complejo y sensible. «La prevención del suicidio no solo corresponde a los profesionales de la salud, sino que involucra a cada uno de nosotros», afirmó un miembro de la ONG No Estás Solo. Este llamado a la acción colectiva resonó entre los participantes, quienes se comprometieron a seguir trabajando juntos para reducir el estigma y brindar apoyo a quienes más lo necesitan.

El evento también contó con la intervención de referentes religiosos, quienes ofrecieron su visión sobre el apoyo espiritual y emocional que las comunidades pueden brindar en estos casos, destacando el valor de la escucha y la empatía.

La jornada culminó con una serie de propuestas para futuros encuentros, que serán parte de una sucesión de jornadas de trabajo organizadas por el Municipio. El objetivo es continuar desarrollando estrategias y herramientas para la prevención del suicidio, fortaleciendo los lazos comunitarios y promoviendo un entorno de apoyo mutuo.

Este primer encuentro dejó en claro que la prevención del suicidio es una responsabilidad compartida, y que, con la participación activa de todos los sectores, se pueden construir comunidades más resilientes y solidarias.