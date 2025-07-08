San José: De interés para vecinos

Municipalidad de San José da a co0nocer listado de vecinso que deben pasar a retirra documentación de su interés.
BOUJON NATALIA LORENA
ARANDA FACUNDO NAHUEL
ALMADA JUAN DOMINGO
ANDREOLI LEONEL UBALDO
ANTÚNEZ MARCELA DANIELA
ARRUA DANIELA FABIANA
AYARZA CLAUDIO EXEQUIEL
ÁLAMO LAURA NOEMÍ
ARCE SUSANA DALMACIA
BENÍTEZ ELISA OTILIA
BIDERBOST GAY ALDANA ABIGAIL
BENÍTEZ ENZO ALFREDO
BONDAZ CRISTHIAN RICARDO
BRAS SOARES LEONILDA
BARRIOS RICARDO ALFREDO
CARDENAL DOS SANTOS NELSON
CALLEJOVSKY JOSÉ EDUARDO
CETTOUR LUCAS GABRIEL
CARDENAL DORONI
CAÑETE PAMELA ROMINA
CRUZADO OMAR ORESTE
CAYETA ADELA
CAZARRE BAROSI ADRIANA VAVE
CÁCERES MARCELO DAIAN
CURBELO MARCELO HONORATO
CHAILE WALTER RODOLFO
DELALOYE SILVIA VIVIANA
ETCHENIQUE MARCELO
FITIPALDI MÓNICA BEATRIZ
GARCÍA FERNANDO EXEQUIEL
GUY PAOLA SILVIA NOEMÍ
GAMARRA GASTÓN AQUILES
GUERRERO MARIO LAURA
GIMÉNEZ JONATHAN MATÍAS
GONZÁLEZ MARÍA FERNANDA
JACQUET LUCAS JULIÁN
KUTTEL ESTER BEATRIZ
LEDESMA CARINA STELLA MARIS
LESCANO GABINO
MAQUIAVELO MARCELO GUSTAVO
METRALLE GUSTAVO RUBÉN
MACHADO RODRIGO ALEJANDRO
MEYER FACUNDO GASPAR
MOREL VULLEZ LUCAS OMAR
NÚÑEZ ANTONIO
ORTIZ EDUARDO JOSÉ
OLGUÍN NADIA SORAYA
OLIVERA ARTURO
OLIVEIRA GRACIELA BEATRIZ
OLIVERA FERNANDO ANDRÉS
OGGIER JUAN MARCELO
PARDO ARTURO ÍTALO
PÉREZ JAVIER ALBERTO
POOS DIEGO RAMÓN
PINGET SERGIO MIGUEL
PANIAGUA CYNTIA SOLEDAD
QUARROZ DANIEL JOSÉ MARÍA
RIVAROLA ILDEMAR JAIR
ROZZA RÓTELA MICAELA NAHIR
SERVÍAN FRANCISCO IRINEO
SÁNCHEZ HÉCTOR FRANCISCO
SAYAGO JUAN ALBERTO
SANTA CRUZ ELENA MARÍA
SANGUINETTI ELVIO RICARDO
SANGUINETTI MARÍA ISABEL
SOSA MARIO RUBÉN
VARGAS ELIZABETH VIVIANA
VARGAS RAMÓN CAYETANO
VIDELA JUAN CRUZ
VILLALBA ROSALINO
VOEFFRAY CLAUDIA IRENE
COLLAZO IVÓN RUTH
TEJERÁ ELIANA SOLEDAD
FERNÁNDEZ FEDERICO AARÓN
FERNÁNDEZ HORACIO TOMÁS
GALLEGO FERNANDA RAQUEL
VILLANUEVA LEONARDO JESÚS
BARRETO SANDRA MABEL
VIYA BRENDA YASMÍN
REYNA ESTELA MARINA
GUILLAUME MARÍA LAURA