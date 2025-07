Rindieron homenaje al Padre Jorge Tournour de Don Bosco

En un emotivo acto, la Municipalidad de Concepción del Uruguay y el Honorable Concejo Deliberante rindieron homenaje al Padre Jorge Tournour, quien se despidió de la Obra Don Bosco para asumir una nueva misión pastoral en Tlaquepaque, México. El Padre Jorge viajará este domingo para cumplir con su nueva función, y será reemplazado por el presbítero Oscar Poos en su rol de párroco, y por el Hermano Religioso Fernando Saade en su rol de director de la Obra, convirtiéndose en el primer Hermano Religioso en ocupar este cargo.

El intendente José Lauritto expresó su agradecimiento en nombre de la comunidad, destacando la humildad, la vocación y el fuerte vínculo del Padre Jorge con la gente, y recordó que el sacerdote nació en la ciudad, en el barrio de la Obra de Don Bosco, donde sus padres se casaron y él fue bautizado y ordenado, y aunque ahora asume un nuevo desafío en el extranjero, sigue manteniendo sus raíces. “Hoy queremos valorar su entrega y el compromiso constante en cada lugar donde le tocó estar”, señaló el intendente.

Jorge Tournour repasó su camino vocacional y destacó su experiencia trabajando con pueblos originarios en distintas localidades del Litoral, lo que le permitió ver la realidad desde otra perspectiva. Después de más de treinta años fuera de su ciudad natal, regresó hace seis años para desempeñarse como párroco y director de la Casa Salesiana: “este homenaje recibido no es para mí, sino para la comunidad salesiana y los laicos que la forman”, y agregó que su rol fue solo de apoyo y no de protagonista: “yo solo no hice nada”.

Su nueva misión será en Tlaquepaque, estado de Jalisco, donde funciona la única casa de formación para hermanos salesianos de toda América Latina. La propuesta le llegó de forma inesperada un Viernes Santo: “el Padre Inspector me preguntó si estaba dispuesto justo un Viernes Santo… no me quedó otra que decir que sí”, contó entre risas y aunque se siente alegre por el nuevo desafío, también experimenta nostalgia por dejar su ciudad, familia y comunidad en Concepción del Uruguay.

El Padre Jorge viajará este domingo hacia México, donde comenzará una nueva etapa de servicio y entrega, confiando en Dios y dispuesto a enfrentar los desafíos que se le presenten. La realidad de la Iglesia en México es muy diferente a la de Argentina, con una gran cantidad de seminaristas y sacerdotes en la diócesis de Guadalajara: “en nuestro seminario de Gualeguaychú tenemos dos seminaristas. En el de Guadalajara hay 600, y todos los años ordenan un promedio de 50 sacerdotes solo en esa diócesis”, contó Jorge.

Aporte económico al Centro Pastoral y Oratorio del barrio Laura Vicuña

Conjuntamente, la Intendencia y el Concejo Deliberante hicieron entrega de un aporte económico al Centro Pastoral y Oratorio del barrio Laura Vicuña, perteneciente a la Obra Salesiana, el cual asiste a 70 referentes de familias del barrio con la provisión de alimentos y ropas recibidas, y asisten a más de 60 niños y adolescentes con el desayuno y la merienda.

Con este aporte se solventará parte del gasto que demanda la colocación del piso en el Centro Pastoral y Oratorio, donde además de los encuentros de catequesis, también se realizan talleres de costura y tejido, con la idea de promover la reutilización y reparación de las prendas.