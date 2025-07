Preocupación en San José por el ataque a un dirigente del Partido Libertario

Un episodio de violencia ocurrido el fin de semana en San José (Entre Ríos) mantiene en alerta a vecinos y al entorno político local.

Gastón Chanseaud, uno de los referentes del Partido Libertario en la provincia, fue atacado por un grupo de personas y terminó con múltiples heridas en distintas partes del cuerpo.

Aunque el hecho no trascendió en los medios nacionales, la gravedad del caso encendió las alarmas. La agresión fue denunciada formalmente y ya interviene la fiscalía. Según pudo saberse, los atacantes estarían identificados y se avanza en la investigación para determinar las causas que motivaron el ataque.

En las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona se ve cómo Chanseaud es perseguido por un individuo, al que luego se suman otros agresores que lo golpean con violencia hasta dejarlo en el suelo.

“Esto no puede pasar desapercibido. No importa de qué partido sea alguien: las diferencias políticas se discuten en democracia, no a los golpes”, expresó una fuente cercana al dirigente.

Desde distintos espacios ya se pidió el pronto esclarecimiento del caso y que se garantice el respeto a la convivencia política, en un momento donde la intolerancia parece ganar terreno. Fuente InfoPalmares