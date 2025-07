La sub17 femenina de Regatas rumbo a Paraná

Este sábado 19 de julio, la sub17 femenina de Regatas Uruguay pondrá rumbo a Paraná para disputar la segunda ronda de La Liga Federal Formativa. El equipo dirigido por Fernanda Joannas se enfrentará a Náutico de Rosario y Paracao por un lugar en la próxima instancia del torneo. Todos los partidos podrán verse en vivo a través de basquetpass.tv de forma gratuita.

Las subcampeonas de Entre Ríos accedieron a esta etapa tras ser una de las mejores segundas de la Región Litoral en la primera ronda, en la que vencieron a Unión de Santo Tomé (local), pero cayeron ante Náutico. Cabe recordar que Regatas también fue superado por Paracao en la final provincial, por lo que este nuevo triangular representa una doble oportunidad de revancha para el Celeste de Concepción del Uruguay.

Fixture del triangular

11:00 | Paracao vs Regatas Uruguay

15:45 | Regatas Uruguay vs Náutico

20:15 | Paracao vs Náutico

Para avanzar al cuadrangular interregionales, Regatas Uruguay deberá ganar este triangular. En caso contrario, disputará el repechaje junto al otro equipo perdedor y el ganador del primer repechaje regional —que se definirá entre los equipos que no superaron la primera ronda—. De allí saldrá el segundo clasificado al cuadrangular.